販毒被捕被揭疑涉星火同盟洗黑錢案　侍應認毒品罪名囚42月

18歲餐廳侍應本年2月在石硤尾南山邨販毒時被捕，警方調查販毒案期間，發現他與星火同盟洗黑錢案有關。侍應今（12日）在區域法院認罪，求情指想「搵快錢」而販毒，又透露其繼父為退休警員。法官指被告身上有17人份量的毒品，而以他身上毒品收益計算，應已出售30人份量，判他入獄42個月，兼罰款2000元。至於被告疑涉星火洗黑錢的案件，則仍在調查中。

販運氯安酮可卡因及管有大麻

被告鄭英傑（18歲），餐廳侍應。他被承認販毒罪、藏毒罪及抗拒警員罪，指他於本年於‪2月11日‬，在石硤尾南山邨停車場2樓外與陳刀仔串謀非法販運危險藥物，即氯安酮及可卡因，及管有0.62克大麻。他另被控同日同地抗拒警員。

遭警截查搜出懷疑毒品

案情指，本年2月11日有警員在南山邨巡邏，並看到兩女一男與被告疑似進行交收，於是上前截查，有警員抓著被告，但被告撥開，警員於是警告他不要反抗。警方及後在被告身上搜出懷疑毒品。

缺錢賣毒日賺1300元

被告在警誡下，承認因缺錢所以幫朋友賣毒品，每日可獲1300元報酬，而他已工作20日，他亦稱因害怕及不想被捕，所以想逃走，而大麻只作自用。涉案毒品經化驗後，共含有1.61克氯安酮、1.55克可卡因、及0.62克大麻。

繼父為退休警員

辯方求情指，被告因認識壞人，想「搵快錢」，於是才犯下本案，他平日有做義工，打算在囚期間再讀書增值，日後會重新做人。求情亦透露，被告的繼父為退休警員。

推算被捕前已賣13人份量毒品

法官李慶年指，被告被捕後在身上管有共17包氯安酮及可卡因，根據他身上的毒品收益，估計他被捕前已賣出30人份量的毒品，按照案例的計算方式，判他以63個月為量刑起點，被告認罪可獲三分之一刑期扣減，終就販毒罪被判42個月監禁。而藏毒罪及抗拒警員罪，法官認為大麻份量少，而警員沒受傷，於是判被告野罰款。

李官判刑後也勸被告「莫貪一時樂，種下未來苦。」

案件編號：DCCC 367/2020