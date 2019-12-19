【凍結星火】民間兩支援被捕者基金　星火同盟旺角騷亂後成立

於反修例等社會運動中為被捕者提供支援及籌款平台「星火同盟」，被警方凍結7千萬資金，四人涉洗黑錢被捕。警方指調查得知過去半年星火同盟籌得8千萬，大部分籌得的款項流入一間空殼公司，主要用作購買個人投資保險產品，受益人為空殼公司負責人及為個人收益，指情況不尋常及與空殼公司及受益人的財政不相稱、不符合。 翻查資料，「星火同盟」於2016年旺角騷亂過後成立，以眾籌形式收取捐款，目的為向社會運動被捕者提供如法律諮詢、醫療資助等，上月其匯豐銀行帳戶被停止運作。另一個於反修例活動後成立的支援組織「612人道支援基金」同樣接受捐款，截至上月收入為約9743萬，過去多月其網頁上有公佈有關基金的財務狀況資料及收取捐款詳情。

「星火同盟」為向社會運動被捕者提供支援及籌款的組織，於2016年旺角騷亂過後，「星火同盟」向事件中被捕人士提供支援包括律師費用等，而「星火同盟」亦於近半年的反修例示威活動中支援示威者及被捕人士。據其網站上指，支援包括免費被捕保釋及有關法律諮詢、被捕者上庭出入護送及緊急醫療資助、探訪及援助在囚人士及其家屬，及協助他們獲釋後重新就業等。過去亦有義務律師為「星火同盟」提供免費法律諮詢等，包括九龍城區候任區議員兼律師黃國桐。而於過去「星火同盟」未有公開有關籌款的財務報告。

上月銀行帳戶被停止運作

「星火同盟」過去透過銀行帳戶收取捐款，於上月21日「星火同盟」指其匯豐銀行的銀行帳戶停止運作，暫停以銀行帳戶形式接收款項，並指市民可考慮以選購禮品卡形式支持，款項將一如以往用於被捕人士及其家屬身上。匯豐發言人當時指，一向會定期檢視客戶賬戶的狀況。如果發現交易活動與開戶時的陳述不符，或客戶資料有遺漏，銀行會主動檢視賬戶活動並有可能終止賬戶。

「星火同盟」匯豐銀行的銀行帳戶上月停止運作。（Facebook圖片）

另一個支援組織「612人道支援基金」，基金信託人包括陳日君樞機、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩。（資料圖片）

「612基金」收入約9千多萬

另一個於反修例活動後成立的支援組織「612人道支援基金」，同樣支援於反修例運動中受傷、被捕或可能被捕的相關人士，提供法律、醫療、情緒及緊急經濟支援等服務，基金信託人包括陳日君樞機、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩。「612 人道支援基金」亦有於網上公佈有關基金的財務狀況資料及收取捐款詳情，據其截而上月30日的財務簡報顯示，基金收入為約9743萬，扣除支出、預算支出及預留款項約2850多萬，可動用現金為約6883萬。其工作簡報又顯示，基金的直接跟進個案人數，包括被告、被捕人及傷者等共有1845人。

網上公佈財務狀況及捐款詳情

基金以銀行轉帳、支票等形式收取捐款，又指不接受任何有條件捐款，如基金收到超過10萬元的具名或不具名的單筆捐款會對外公佈，於其財務簡報中亦有列出籌得捐款的詳情，包括遊行、銀行及網上捐款，亦有具名分佈大額捐款的來源，包括蘋果日報、阿布泰國生活百貨等。