新冠肺炎｜疫情反彈　張竹君：有機會爆發第四波　籲市民減少活動

本港新冠肺炎疫情有反彈趨勢，本港今日（12日）新增23宗確診個案，當中6宗本地個案感染源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本地個案散落在全港各區，形容目前傳染趨勢「似乎向上」，坦言有機會爆發第四波疫情。她呼籲市民減少非必要活動，並保持個人衛生。

張竹君指，難以判斷的士司機的感染及傳播途徑。（資料圖片）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增23宗確診個案，本地感染個案佔7宗，當中6宗感染源頭不明，包括5名職業司機。

張竹君表示，近日確診個案增加，當中本地個案亦佔不少，並且散落在全港各區，形容目前傳染趨勢「似乎向上」，被問到會否出現第四波疫情，張竹君坦言「有機會架！」她續說，未是否因為近日天氣轉冷，使病毒生存時間較長。她呼籲市民減少非必要活動，保持個人衛生，盡量抑制疫情上升勢頭。

張竹君表示，本港的確診個案有上升趨勢，「有機會」爆發第四波疫情。(李澤彤攝)

昨日一名確診患者是尼泊爾抵港的免檢疫人士（第5405宗個案），返抵紅磡住宅都會軒1座後確診。今天尼泊爾領事館承認有一名職員確診，但未有承認是該患者。被問到是否應要求所有免檢疫人士等候檢測結果後可方離開機場，張竹君表示，以衛生角度，入境措施雖然愈緊愈好，但需要有實際運作考慮，衞生署會繼續密切留意情況。

張竹君又稱，港大專家經基因排序發現，自10月中起的確診個案，如梅窩Staycation群組個案、東涌及大埔確診個案，都驗出新病毒株，與尼泊爾輸入個案的病毒株相似。她表示難言明社區隱形傳播鏈，「唔可以講係邊個傳染畀邊個」。她舉例說，早前有一名居於油麻地的尼泊爾長者遲了確診，未有找到明顯關連，有可能在交通工具傳播病毒。

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