新冠肺炎｜尼泊爾領事館職員確診　疑為免檢人士確診前曾回紅磡家

新冠肺炎疫情持續，本港昨天一名確診者（30歲女子）從尼泊爾來港，按照現行規定，尼泊爾屬高風險地區，抵港者理應入住酒店，不能回家，但該名確診者則曾回到位於紅磡都會軒1座的住所。衞生署回覆稱，該女子是獲豁免檢疫人士，但稱不知是否領事。 記者向尼泊爾領事館查詢確診者是否領事館職員，尼泊爾領事館承認有一名職員確診，但未知是否屬同一人。

尼泊爾領事館承認有一名職員確診。圖為該領事館在9月舉辦活動。（尼泊爾領事館facebook圖片）

第5405宗個案是一名30歲女子，她在11月9日已有病徵，但翌日仍能乘「疫機」從尼泊爾加德滿都來港。她乘坐的航班尼泊爾航空RA409，連同她在內至今已有7人確診。尼泊爾屬高風險地區，抵港者理應入住酒店，不能回家，但該名確診者則曾回到位於紅磡都會軒1座的住所。衞生署回覆稱，該女子是獲豁免檢疫人士，但稱不知是否領事。

記者向尼泊爾領事館查詢確診者是否領事館職員，尼泊爾領事館透過電郵回覆，該辦公室一名職員確診，現時只能提供有限度服務，暫時未有回覆確診者是否第5405宗個案。該領事館也在社交平台facebook表示，領事館由今天起不會提供直接服務。

尼泊爾領事館也在社交平台facebook表示，領事館由今天起不會提供直接服務。（尼泊爾領事館facebook圖片）

現時領事等須履行與政府相關運作的政府人員可豁免接受強制檢疫，他們抵港後須前往衞生署臨時樣本採集中心提交深喉唾液樣本，但不是必須在採集中心等候檢測結果，可以離開機場並返回家中或其他住所，部分人需留在住所48小時自我隔離。

食物及衞生局局長陳肇始昨天公布，所有曾到訪極高風險地區，並經機場抵港的外國領事館及機構人員，除總領事或同等職級駐香港代表外，必須於所屬機構安排的地點自我隔離14天；而從其他非極高風險地區經機場抵港的豁免人士，如未能出示出發前48小時內的陰性檢測結果，則必須於機場接受核酸病毒檢測，並在指定地點等待陰性結果後，方可放行。不過，她昨天沒有提到有關措施的生效日期。記者正向食衞局查詢。

陳肇始昨天宣布，將收緊高風險區來港人士及免檢疫者的檢測要求，惟未有交代措施生效日期。（資料圖片／梁鵬威攝）

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