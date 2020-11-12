新冠肺炎｜過百名廟街歌手連月零收入　感覺被忽視　望政府打救

疫情下，油麻地多個粵曲文化劇社在限聚令下，被迫停業最少五個月，期間警方到時通知他們必須停業，百多個從業員多月來零收入，檔主亦要每月自費數萬元交租，生活大受影響。一班檔主及歌手今日（12日）到政府總部向政務司司長張建宗遞交請願信，望有關方面了解行業困難，將一班歌手及檔主納入防疫抗疫基金受支助行列，共渡時艱。

檔主徐小姐表示，廟街約百個歌手受制於限聚令之下，被迫停工五個月，生活受到影響。（梁煥敏攝）

疫情下，市面上各行各業受到不同程度的影響，一班於油麻地廟街開設歌舞廳的負責人及從業員，因受制於限聚令之下，被迫兩度停業，但由於他們未有申請娛樂場所牌照，未能獲得防疫抗疫基金的支援，要自費繳交大約每個月5萬元的租金及其他雜費，大嘆難以維持。其中一名檔主徐小姐表示，擔心疫情仍然未能受控，可能會發生第四波疫情，歌唱廳有可能會因此倒閉。

檔主廖小姐表示，連月來要自費繳交約五萬元的租金，感到吃力。（梁煥敏攝）

徐小姐續説，第三輪防疫抗疫基金下，卡拉OK及酒吧等處所均可獲發25000元一次性資助，公眾娛樂場所亦獲資助1萬及5萬元不等。但歌龐歌廊雖然被要求停業，卻完全不獲任何補貼支援，感覺被忽視。

另一名檔主廖小姐表示，歌手主要是多勞多得，收入大多不穩定，返工時間大多分為三間制，凌晨12時至清晨5時為最後一更，現時只能夠營業至凌晨二時下，部份表演者根本沒有收入，連月來損失約萬元。「我哋明白到係因為我哋一直無供強積金之下，唔能夠受惠保就業基金，但係而家嘅收入的而且確受到影響，好難繼續捱落去。」期望政府能夠協助業界及這個傳統行業發展，將他們納入受影響一群。