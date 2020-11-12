電腦節2020｜延至明年1月21至24日舉行　主辦方︰原定優惠不變

本港新冠肺炎疫情有所緩和，繼書展恢宣布復辦後，原定今年8月舉行的「香港電腦通訊節」，正式延至明年1月21日至24日舉行，場地繼續訂於灣仔會議展覽中心。 主辦方指，早前宣布提供給展方和市民的優惠不變，如每位現場購票市民可獲贈消費券、向展商退回九成租金等。主辦方亦指，本屆電腦節將推廣大量超值產品，希望為業界帶來一點曙光。

原定8月舉行的「香港電腦通訊節」，正式延至明年1月21日至24日，於灣仔會議展覽中心舉行。（資料圖片／陳百灝攝）

原定今年8月21日至24日舉行的「香港電腦通訊節」，將延至明年1月21至24日（周四至周日），繼續於灣仔會議展覽中心舉行。首三日開放時間為早上10時至晚上9時半，而最後一天則將於晚上7時完結。入場票的價格為35元，與去年不變，而1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士可免費入場。

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主辦方指，每位現場購票市民，將有機會獲贈10至500元現金消費券，憑券可在指定攤位消費，並可同時多張使用。為確保所有在場人士安全，大會亦安排多個防疫措施，包括入場人士須佩戴口罩、設置體溫檢測站、於場內不同地點提供搓手液、定時消毒會場不同位置、加強鮮風轉換效率等。

早前主辦方曾承諾，只要政府重啟「會議展覽業資助計劃」，將推出優惠回贈給予展商及入場市民，包括︰若疫情再度爆發而被迫取消展覽，大會將退回九成展位租金，而展商餘下的一成租金，加上主辦方額外贈送的一成租金，將可用於明年展位租金。此外，展商亦可享最高兩成的租金回贈，租金亦維持去年的價格。

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主辦方續指，本來於暑假檔期有望舉行電腦節及一連串等活動，以助重振本土經濟，但無奈第三疫情再度爆發，導致部分中小企因資金週轉不靈而結業。因此本屆電腦節將推廣大量超值產品，希望為業界帶來一點曙光。