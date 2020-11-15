順豐逆市辦招聘日　派件員月薪逾2萬元　職員：全港都搶緊司機

本港新冠肺炎疫情持續，防疫抗疫基金下的保就業基金派發，將於今個月底完結，國泰航空率先於早前公布結束經營國泰港龍航空，數千名員工失去飯碗，外界擔心失業情況會越來越嚴重。而限聚令較7-8月放寬，亦令外賣生意競爭增加，外賣員薪金因此下跌。速遞公司順豐近日進行大型招聘計劃，主要為前線派件員及司機，吸引不少有興趣人士到場應徵。 其中一名應徵者為現職導遊，他坦言現時仍未辭職或被裁走，希望在等候復工期間賺點「外快」。亦有50多歲的失業工人，轉行應徵司機收派員，稱10多年駕駛經驗符合工作條件，指「速遞呢啲周街都請啦。」

招聘的絕大部份為長工，前非兼職員工。（香港01記者攝）

《香港01》上周四（12日）下午到達招聘場地，發現現場有約10多人正等候進行即場面試，大部分中年男性，亦有數名年輕人。其後，大約每隔10分鐘，陸續有一至兩名求職者抵達碰運氣。記者亦親身面試了解情況，職員會向應徵者派發表格，首頁須填寫基本個人資料，如學歷、工作經驗等，第二頁則為能力測試，包括計算運費的數學題、地區及街道名稱題。

在面試期間，職員透露「司機收派員」空缺最多，「全香港都搶緊司機。」至於普通收派員，職員表示港島南的空缺最多，九龍西及荃灣區亦有少量空缺。「好多區都無位，得返荃灣、葵涌、尖沙咀，仲有一兩個位，好多無晒早更，要考慮一下。」

每周工作六日 收派員月薪超2萬元

事實上，順豐僱員的工資及福利確實「跑贏大市」，屋邨收派員一周工作六日，底薪接近1.5萬元，每派發一個包裹可獲3元佣金，每季花紅亦有2,500元，另外更享多個津貼，如子女讀書津貼、膳食津貼等。若以每日派發數十個包裹計算，收派員月薪可超過2萬元。而累積超過兩年工作經驗後，更可選擇報讀課程進修，以晉升職位至組長。而司機收派員最少須具備3年的路面駕駛經驗，但視乎該月的佣金，月薪可超過2.5萬元。

現場其中一名應徵者為現職導遊，他坦言現時仍未辭職或被裁走，希望在等候復工期間賺點「外快」，又指現時復工無期，無收入下感到巨大壓力。但負責招聘的職員亦坦言，只接受長期聘用者，難以即時決定能否予他機會。

▼國泰大裁員▼

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工程及地盤工人被裁感心灰意冷 轉投快遞行業

而另一名應徵者，年約50多歲的曾先生坦言，不久前被工程公司裁員。他估計，即使再從事過去相關的工作，因年紀逐漸老邁，長遠而言會再被「炒魷魚」，故嘗試踏足快遞行業。他準備應徵司機收派員，稱10多年駕駛經驗符合工作條件，「我乜牌都有，水電牌又有，貨車牌又有！」他亦對應徵充滿信心，指「速遞呢啲周街都請啦。」

亦有一名應徵者通過面試，獲派往所住地區體驗工作，若表現良好則可成為員工。他坦言從未從事相關工作，早前在建築地盤工作，項目完成後則變相失業，並無奈說「見到有工搵咪做下先囉。」