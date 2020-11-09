國泰裁員｜賀以禮拒認減薪雙重標準　正重新招聘機師料毋須再裁員

國泰航空大幅裁員5,300名駐港員工，立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會今日（9日）召開聯席會議，討論政府對航空業近期裁員及其後發展的應對措施，國泰航空主席賀以禮、行政總裁鄧健榮亦有出席。 被問到高層只需減薪一年，但前線員工則需簽署永久性合約，是否雙重標準，賀以禮不認同，稱行政人員由今年4月開始至2021年底減薪，屆時會再檢討。他又強調，重組後流動資金穩健，不需再裁員。

+ 4 + 4 + 4

國泰航空主席賀以禮表示，企業過去數星期作出了困難決定，強調在於疫情下容量大減，已採取一齊行動以避免裁員，但事實上仍需大幅度的重組，才可繼續營運。他強調，對於被裁員工、不簽新約的員工，公司提出了勝於勞工法例的賠償方案，包括強積金不對沖。



民建聯立法會議員鄭泳舜表示，由上月宣布重組至今已數星期，關注國泰最新資金情況及未來會否再裁員。賀以禮回應指，公司進行重組及開放債務市場後，流動資金穩健，預計明年上半年客運量仍低於25％，下半年會回升，如預測準確，不需再裁員。

國泰航空主席賀以禮不認為，新合約對前線員工、高層是雙重標準。（立法會網站截圖）

民主黨立法會議員林卓延則關注新合約問題，形容員工「被逼簽合約」，機師、空中服務員需大幅減薪，且不設限期，惟高層減薪只是一年限期，做法如壓榨前線員工。民主黨立法會議員尹兆堅亦炮轟，國泰做法「趁火打劫」，質疑決定是否肥上瘦下「雙重標準」，政府委派的兩名董事局觀察員有沒有發揮作用。



賀以禮回覆時強調，現在是全球危機，而國泰裁員幅度，比國際其他同業為低。他表示，在空中服務員新約下，平均減薪一成半，當日後飛行水平增加，有機會回復至2019正常水平，不認為是雙重標準。他指，行政人員由今年4月開始，至明年底減薪三成，屆時會檢討情況，再作合適決定。

行政總裁鄧健榮表示，國泰已計劃重新招聘機師，會優先考慮被裁員工。（資料圖片）

公民黨譚文豪表示，雖然超過九成員工簽新約，但得知仍有部分空缺，已重新請人填補機師空缺，追問會否以優先聘請香港人。行政總裁鄧健榮承認一事，已計劃重新招聘機師，增加到預先估計數目，至於空中服務員按客運需要，料明年下半年才招聘，強調被裁員工有優先。



另外，亦有議員關注航權的問題，運輸及房屋局副秘書長劉家麒指，由於港龍停運，國泰需向政府交回航權，而國泰亦非一定能夠取回，強調局方會按指引審批，包括考慮批出有關航權是否可促進良性競爭、對本港航空樞紐地位是否有利等。