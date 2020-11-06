新冠肺炎｜旅議會現千萬赤字　消息：裁員三分一　現金僅夠捱半年

新型冠狀病毒肺炎疫情重創旅遊業，不少旅行社近月來都零收入。連帶靠旅行社印花徵費為主要收入的旅遊業議會，收入亦大減40%，2019/2020年度更錄得逾1,000萬元虧損。總幹事陳張樂怡於年報中表示，議會因印花徵費收入驟失，而陷入嚴峻財務危機。 消息指，估計現時旅議會的現金流能「捱多半年」。因此裁員將「無可避免」，更非「裁幾個人就解決到」，料須大規模裁員，數量達現時員工的三分一；而其他員工亦須繼續放無薪假。

上年度印花徵費跌近半

旅議會主席黃進達在臷至今年6月30日的2019/2020年度年報中，指在前所未有的衝擊下，議會的財政因印花徵費收入暴挫，而出現巨額虧損，但議會會繼續在各方面研究減輕會員負擔，如容許會員共用營業處所等等。

陳張樂怡則指，議會雖然資源緊絀，而且因為實行裁員、自然流失等節流措施後人手變得不足，但仍會繼續執行政府為業界推出的多項紓困措施。

根據財務報表，旅議會印花徵費收入佔上年度收入近70%。然而旅行社收入跌至零，2020年度旅議會的印花徵費在上年6月至今年6月期間，比上年度大跌47%，由2,829萬元減少至1,476萬元；而入境團登記費收入更由260萬元大跌至39萬元，跌幅達85%。連帶令旅議會2020年度的收入比去年跌40%。

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陳張樂怡回應指，仍在研究不同的方案，在適當時候會有公佈。（資料圖片／洪嘉徽攝）

淨流動資產減半至1,169萬元

支出方面，佔最大比例的仍是員工支出，達2,185萬，與去年相差不大。在收入大減而支出未見相應減少的情況下，旅議會亦轉盈為虧，由去年度錄得177萬元盈餘，變至2020年度虧損達1,057萬元。淨流動資產亦僅剩1,169萬元，比去年減少近一半。

消息指，由於面對財困，旅議會須進行大規模裁員。據了解，現時旅議會員工人數約有50人，料即將裁走三分一員工，而其他員工亦須繼續放無薪假。消息又稱，估計未來三個月旅議會財政情況亦不樂觀。

旅議會下周一（9日）會召開董事會議，下周二（10日）會開年度會員大會，向會員交代現時旅議會財政緊絀情況。總幹事陳張樂怡則回應指，仍在研究不同的方案，在適當時候會有公佈。

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