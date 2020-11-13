選址毗鄰新地「同心村」　地政總署南生圍官地申建112伙　

地政總署近日就一幅位於元朗南生圍涌業路的政府土地，向城規會申請放寬地積比率及建築物高度限制，擬建8幢不多於三層的住用建築物，料可提供112伙。涉及改劃申請的土地，正正毗鄰早前新鴻基地產公布的過渡性房屋項目「同心村」。

地政總署申請放寬地積比率及建築物高度限制的政府土地，位於元朗南生圍涌業路，旁邊為香港駕駛學院及涌口村。而新鴻基地產早前公布的過渡性房屋項目「同心村」，亦正位於有關的官地旁邊。

新鴻基地產過渡性房屋項目「同心村」位置。（新鴻基地產網頁圖片）

根據規劃申請，地政總署申請將地積比率增加20%，由現時的0.4倍增至0.48倍，並將高度限制由現時的9米增至9.9米。於擬議放寬的地積比率限制下，以單位面積65平方米、即約700平方呎作計算，將可額外提供19個單位。

項目涉及超過約16萬平方呎的政府土地，共可供112伙，共有8幢不多於三層的住用建築物；另有1幢非住用建築物，將作為會所用途。項目亦提供停車場，包括44個私家車車位。

地政總署指，就擬議發展進行生態評估影響，而用地內未有紀錄在保育上受關注的物種；而用地內的半天然小河道的中段已受嚴重污染，生態價值有限，該河道不能被視為濕地。此外，地政總署指於實施緩解措施喉，料擬議發展不會導致后海灣地區的污染量增加。

新地早前公佈，會以1元象徵式租金，租出元朗山貝路約30萬呎的農地，以發展名為「同心村」的過渡性房屋項目，將提供約1,800伙過渡性房屋單位。