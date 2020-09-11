新地過渡屋同心村位處濕地修復區　擬建1800伙　稱無發現濕地生境

新地早前公佈，會以1元象徵式租金，租出元朗山貝路約30萬呎的農地，以發展名為「同心村」的過渡性房屋項目。 城規會文件顯示，項目將提供約1,800伙過渡性房屋單位，供約3,840人居住。擬議項目預定在2022年第二季完成，並在同年年中開始入住。 文件又透露，地皮現時被劃為「綜合發展包括濕地修復區」，但強調申請地點內並無發現現存的濕地生態環境，項目亦不會減少或影響申請地點以外的濕地生境。

新地借出位於元朗山貝路的農地，涉及30萬呎。﹙張浩維攝﹚

新地早前已公布，「同心村」會與聖公會福利協會合作。今次的申請書由聖公會福利協會提交。

文件顯示，有用地皮現劃為「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」，申請人批改劃作臨時過渡性房屋用途，為期3年。地皮毗鄰私人住宅采葉庭。

設社會服務中心、生活用品館

項目擬設3幢住用建築物，最高4層，住用的總樓面面積約37,497平方米，以提供約1,800伙單位，供約3,480人居住，擬議發展地積比率不多於1.7倍。項目會主要採用「組裝合成」建築法。

此外，項目亦設輔助設施，例如綜合社會服務中心、物業辦事處、社區備膳室、社區洗衣房、生活用品館、便利店形式的小型社區零售設施，又會設立多用途活動室，以讓非政府機構為居民舉行活動或提供服務，包括兒童課後照顧等。

「同心村」設有三幢住用建築物。（城規會文件）

稱不會影響濕地生境

文件透露，申請地點已被丟空一段時間，之前亦未有永久性住宅發展獲批，認為擬議的臨時用途只在有關地帶內的其中一幅土地興建，長遠不會損害該地帶的規劃意向。

申請人又指，申請地點內並無發現現存的濕地生境，又指擬議的臨時用途，不會減少或影響申請地點以外的濕地生境，故符合「不會有濕地淨減少」的規劃指引要求。

「同心村」將提供約1,800伙過渡性房屋單位，供約3,840人居住。（張浩維攝）

曾多次改劃被拒

翻查資料，有關地皮曾申請作住宅發展，但在1994年被拒，經覆核後，在1997年又被再度拒絕，而地皮早年亦曾申請作臨時貨櫃車拖頭及拖架停車場，但均被城規會拒絕。

此外，今年初有大財團向城規會申請，要求改劃地皮，以興建4,329伙私營住宅，以及640伙公營住宅，當中覆蓋上述「同心村」的地段上。而持有該地段的公司，更包括公司董事為新地董事之一黃植榮的Geoffrey Holdings Limited。新地發言人當時指，集團與該申請人無任何關係，亦不認識他們，又指不同意該申請。