20歲城大女生鄭如妍臨床腦幹死亡　主診醫生：今晚再做腦掃瞄證實

20歲城大女學生鄭如妍不幸患上急性肝衰竭，更出現嚴重腦水腫，留醫瑪麗醫院深切治療部。她的主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁表示，今（13日）午經臨床發現如妍腦幹死亡，但由於其麻醉藥力未過，院方今晚會為她再安排腦掃瞄檢查，以證實情況。

本月初確診急性肝衰竭的20歲城大女學生鄭如妍，現時仍昏迷於瑪麗醫院深切治療部。其主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁表示，如妍日前出現嚴重腦水腫，已不適合接受移植手術，今午經臨床腦血管圖檢查發現腦幹死亡。然而，由於麻醉藥力未過，有可能影響腦部情況，故這個檢查結果未能作準，「但係臨床出現咗（腦幹死亡），都好大可能係真。」院方今晚會為如妍安排腦掃瞄檢查，以證實情況。陳智仁坦言，腦幹死亡「簡單嚟講已經係死亡」，未來數天後可能會為她拔喉。

陳智仁又透露，這幾天一直收到有心市民電話，稱願意為如妍捐肝，惟至今仍未出現合適的活肝或屍肝。

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁。（資料圖片）

鄭如妍今年7月時曾於超市內感暈眩，惟當時未有求醫。至9月底，她開始持續發高燒，並有淋巴腫大的情況，上月留醫荃灣仁濟醫院，其後轉往瑪麗醫院。她在本月初確診急性肝衰竭，3日開始神智不清；4日出現幻覺；至10日凌晨陷入半昏迷狀態，其親友向外界呼籲有心人捐肝。