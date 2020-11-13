智障清潔工藏鐳射筆　官指或未能理解行為的後果　法外開恩准獲釋

屯門警署本年初遭擲汽油彈，一名智商僅約11歲的清潔工，在附近被發現管有懷疑汽油彈、石油氣及鐳射筆，因管有攻擊性武器被判囚8個月，他上訴後獲減刑，可即時獲釋。高等法院今（13日）頒判辭解釋理據，法官李運騰認同清潔工的智障情況，令他未如常人般理解到錯誤行為的後果及嚴重性，應減刑1個月，另外考慮到他保釋期間已開始接受輔導、已還柙4.5個月，為免影響輔導成果，決定法外施仁，讓他即時獲釋。

上訴人李啟發（32歲），報稱清潔工，他被控於本年1月22日，在屯門輕鐵河田站附近攜有懷疑汽油彈及雷射筆。原審裁判官判刑時直指輕度弱智非減刑理由，最終判他囚8個月，上訴後獲減刑。

未能理解錯誤行為的後果

法官在判辭指，上訴人的智障與他干犯罪行沒有因果關係，但同意醫生所指，上訴人智障程度足以影響他的判斷力，以致他未能如常人般理解到錯誤行為的後果及嚴重性。

涉案武器具危險性

法官同意涉案武器有一定程度危險性及殺傷力，不同意案情不嚴重，認為8個月刑期並非過重。但是上訴人的智障情況，減輕了他在道德上的罪責，不應把他視作一個完全正常的成年人看待，相應減刑1個月。

實際刑期所剩無幾

上訴人的律師指，上訴人等候上訴保釋期間，已得到輔導，在社交、情緒等方面均有改善，法官明白被告有智障並非犯案的許可證及刑罰的擋箭牌，但考慮到他已還柙4.5個月，若他行為良好，實際刑期所剩無幾，基於特殊情況，法官認為可法外施仁，為免影響上訴人的輔導成果，判他可即時獲釋。

案件編號：HCMA165/2020