本港新冠肺炎疫情反覆，政府上月公布7至9月的失業率，更上升至6.4%，失業人數超25萬人。公務員事務局網站今日（13日）刊出最新兩項臨時招聘，為隸屬康文署的「臨時濾水機房操作員」及「臨時文員（泳池）」。

兩項工作對申請人的學歷要求不高，分別只需完成小學及中五學歷，工資從11,925元至15,680元不等。「臨時濾水機房操作員」甚至容許沒有學歷證明文件亦可申請；「臨時文員（泳池）」技能要求簡單，申請人僅須懂得基本的Microsoft Word和Excel，以及中英文打字。

政府兩項最新的臨時招聘，為隸屬康文署的「臨時濾水機房操作員」及「臨時文員（泳池）」。（資料圖片／梁鵬威攝）

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未能提供學歷證明文件仍可申請

「臨時濾水機房操作員」月薪高達15,680元。申請人只須具小學或以上的學歷程度；亦須具備基本水電工程的知識及經驗，倘具備一年或以上游泳池濾水機房工作經驗則更佳。而曾從事政府部門相關職務的申請人，以及可立即上班者可獲優先考慮。

若申請人未能提供學歷證明文件，仍可申請此職位，僅須可閱讀及明白中文指引，能書寫簡單的中、英文，能辨認一般英文單字，以及在面試中通過語文能力的評核。此類申請人如獲聘用，月薪則調整為14,830元。

政府上月公布7至9月的失業率，更上升至6.4%，失業人數超25萬人。（資料圖片／梁鵬威攝）

須負責五項工作 每天工作7.5小時

該職位負責多項工作，包括︰1）操作濾水機房、臭氣消毒系統、加氯氣及其他相關儀器，並確保濾水機房運作正常；2）檢驗池水的化學物質含量，並把化學物質含量調校至規定水平；3）在有需要時，為濾水機房內的機器設備，加添潤滑油及抹油；4）為所有裝置和設備進行簡單的維修；5）點存濾水機房的工具和化學物品。

每周標準工作淨時數為45小時，每天工作7.5小時（不包括用膳時間）。操作員須按照所屬主管人員的安排，在上午6時至晚上10時15分期間輪班當值，或須超時工作，並須在周六、日及公眾假期輪班當值。

申請日期於本月27日前截止，獲聘用者將按非公務員合約條款聘用。獲聘者須在明年泳季，即由3月至10月或11月，於康文署公眾游泳池、泳館及大型公園的濾水機房工作。

臨時文員僅須通曉一般電腦操作

「臨時文員（泳池）」月薪11,925元，申請人必須完成中五學歷，或具同等學歷；亦須在香港中學文憑考試或香港中學會考，中英語兩科成績達第2級或以上，或具同等成績；更須通曉一般電腦操作，包括Microsoft Word和Excel、中英文打字。

須注意的是，政府在聘任非公務員合約僱員時，2007年前的香港中學會考中文科和英文科（課程乙）的E級成績，等同2007年或之後的中學會考中、英文科的第2級成績。

該職位主要負責處理泳池租訂事宜、辦理收款、解答查詢及執行一般行政、人事及文書工作。

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周六、日、假期當值 或須超時工作

工作時間為每周工作44小時（包括用膳時間），並須按照所屬主管人員的安排，在上午6時正至晚上10時30分期間輪班當值，並在周六、日及公眾假期當值，或須超時工作。

申請日期於本月27日前截止，獲聘用者將按非公務員合約條款聘用。獲聘者將在明年3月至10月或11月期間，於康文署公眾泳池工作。

有關兩個職位的詳情、申請手續、聯絡地址、查詢電話等，可到「政府職位空缺查詢系統」細讀。