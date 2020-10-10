政府工｜招印前技術員月薪1.8萬　學歷門檻僅小六　須懂排版軟件

受新冠肺炎疫情影響，本港6月至8月的失業率為6.1%。公務員事務局網站刊出職位招聘，物流服務署正聘請合約印前技術員，月薪為港幣18,405元，負責排字及校對等印刷前工序，學歷要求最低為小六。 而選舉事務處正招聘臨時工人 ，負責信差、搬運、茶水服務等工作。申請人須完成小六學歷，並能以簡單中英文溝通。

物流服務署正招聘合約印前技術員，月薪18405元。（資料圖片）

印前技術員​須熟悉PS等軟件 合約期一年

政府物流服務署正招聘合約印前技術員，月薪為港幣18,405元，10月19日晚截止申請。合約印前技術員負責印前工序，包括排字、處理畫稿及電子檔案以作數碼輸出；操作、保養和調校機械器材以執行掃描，以及校對和造版等。

申請人的入職條件分為四類，包括中、英文能力須達小學六年級，以及完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或完成中三學業，並具三年印刷行業的相關工作經驗；或完成小六學業，具備六年印刷行業的相關工作經驗；或者取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，及兩年印刷行業的相關工作經驗。

申請人須熟悉中文Windows及MAC操作系統，能運用桌上排版軟件，包括InDesign、Photoshop、Illustrator等。熟悉平面設計和電子出版者優先。

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約期為一年，需輪班工作，每週淨工作時數為45小時，或需逾時工作、通宵輪班、及於星期日及公眾假期工作。合約屆滿的員工如工作表現良好，可被考慮獲續約；維持高水準的工作表現及操守者，可獲發約滿酬金。

選舉事務處臨時工人合約6個月 可享8天年假

另外，選舉事務處正招聘臨時工人 ，月薪為港幣12,830元，10月19日晚截止申請。臨時工人的職責為信差、搬運辦公室傢具及器材等物品、辦公室接待處工作、提供茶水服務和進行清潔工作，以及影印和傳真等辦公室工作。

申請人須完成小六教育程度，能以廣東話、中文和簡單英語溝通，以及具基本的中英文閱讀和書寫能力。

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期約6個月，可享有8天年假。受聘人或需不定時工作、超時工作及在星期六、星期日及公眾假期工作。