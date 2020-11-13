新冠肺炎｜九巴整體客量少一成　龍運跌五成　盡量不裁員不減薪

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，運輸業大受打擊。九巴今日（13日）表示，雖然現時巴士班次已大致回復正常，整體客量亦只較疫情前跌一成，不過涉及機場路線的龍運，客量仍跌近五成。九巴稱，政府的保就業計劃即將結束，亦未必再有下一輪補貼，坦言經營情況艱難，「唔知捱得幾耐」，惟會盡力不裁員、不減薪。 九巴又稱，港鐵屯馬線通車後，相關路段巴士線的客流大跌四成，將會考慮減班次，或減少十多輛巴士行駛，不過亦有待運輸署審批。

九巴車務策劃部主管梁領彥﹙左﹚、九巴傳訊及公共事務部主管林子豪﹙右﹚（黃偉倫攝）

九巴再獲補就業計劃補貼達3.26億元

九巴車務策劃部主管梁領彥表示，受新冠肺炎疫情影響，客量一度大跌，第三波疫情時，整體客量下跌四成，不過現時客流有回升，班次亦大致回復正常，九巴的客量只較疫情前少一成。不過他亦指，營辦機場路線的龍運巴士，在欠缺旅客，及航空業人士進出機場下，至今客量仍跌近五成。

九巴在最近一期的補就業計劃中，獲得3.26億元補貼，不過早前政府已預告，無意再推下一輪保就業計劃。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，疫情下九巴營運艱難，客流減少下，員工薪金開支佔九巴的收入達75%，在失去補就業計劃下，相信營運更困難，坦言「唔知捱得幾耐」，不過會盡力不裁員、不減薪。

屯馬線一期搶客 研減巴士班次

港鐵屯馬線一期於今年2月通車，過往有鐵路線通車後，相關巴士線都受影響。林子豪表示，部分巴士路線，例如來往馬鞍山及鑽石山的路線，在通車後客量跌四成，九巴會研究減班次，或會減少十多輛巴士行駛，將相關巴士調至其他繁忙地區，不過有待運輸署審批。

至於8月時推出的雙向分段收費計劃，梁領彥表示，每日有數千名市民使用，暫時實行情況順利，未見投訴。他續稱，收到多區區議會及市民反映，希望計劃可擴展，當中包括大埔、荃灣、將軍澳等，九巴會加以研究，而且亦需運輸署批准，暫未有時間表。不過九巴亦指，早前在美孚曼坊商場設優惠機，市民拍八達通卡後，下一程車可扣減2元，正計劃在其他地方加裝優惠機。

九巴指，早前在美孚曼坊商場設優惠機，市民拍八達通卡後，下一程車可扣減2元，正計劃在其他地方加裝優惠機。（九巴提供）

另外，今年政府提出，修訂巴士車廂上，每平方米站立人數的上限，擬由6人減至4人。林子豪表示，九巴就此訂購34輛新巴士，以應對新指引，料明年中到付。他又稱，已向運輸署申請，招標訂購15輛單層電動巴士，同樣期望明年到付。