保就業第二期｜公布新一批僱主名單　九巴及美心各領逾3.2億元

政府早前推出「保就業」計劃第二期，共收到逾18萬份申請，包括逾15萬名僱主，創新辦今日（12日）公布新一輪僱主名單，涉及超過8800名僱主，發放工資補貼額約50億元；其中九巴及美心分別獲批逾3.2億元。

在今日新公布的名單之中，九龍巴士(一九三三)有限公司領取最多補貼，獲批3.26億元，承諾受薪僱員人數為12,590人；其次是美心食品有限公司，獲批3.21億元，承諾受薪僱員人數為13,456人；第三位是中國海外建築有限公司，獲批1億多元，承諾受薪僱員人數為3,750人。第四是ISS Facility Services Limited，獲批近9,048萬元，承諾受薪僱員4,806人；而城巴有限公司則排第五，獲批逾8,265萬元，承諾受薪僱員人數為3,352人。

九龍巴士(一九三三)有限公司於保就業第二期領取逾3.26億元補貼。(資料圖片)

此外，PCCW Services Limited 亦獲批逾8,174萬元；而香港空運貨站有限公司亦獲批5,994萬元，承諾受薪僱員為2,316人。

「保就業」計劃秘書處表示，已在「保就業」計劃網站（www.ess.gov.hk）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及超過8 800名僱主，發放工資補貼額約50億元，涵蓋2020年9月至11月，承諾受薪僱員人數超過213 000人。