聖約翰推免人工呼吸防感染CPR　組織冀急救訓練列必修科

「國際扶輪3450地區心肺復甦法及去顫法教育計劃啟動禮」今日（14日）於香港聖約翰救護機構總部舉行。因應疫情，為免急救人員在施行急救時對感染病毒有所顧慮，香港聖約翰救護機構提出施行心肺復甦的防感染版本予公眾人士參考。食物及衞生局副局長徐德義表示，政府一直重視急救教育，與政策一脈相承，望能促進市民對急救程序的認識。

為免急救人員在施行急救時對感染病毒有所顧慮，香港聖約翰救護機構提出施行心肺復甦的防感染版本予公眾人士參考。（黃穎津攝）

每10萬人有100人因心臟病死亡 聖約翰推防感染CPR

根據衞生署衞生防護中心「2001-2019年主要死因的死亡率」本港每年每10萬人中，有70至近百人因心臟病死亡。香港心臟專科學院研究亦指出，本港每年有至少1,000名40至60歲人士因突發性心肌梗塞死亡。以上病人通過心肺復甦及AED機獲救機會最大。

新冠疫情持續近一年，為免急救人員在施行急救時對感染病毒有所顧慮，香港聖約翰救護機構提出施行心肺復甦的防感染版本予公眾人士參考。「國際扶輪3450地區心肺復甦法及去顫法教育計劃」籌委會主席暨香港東北扶輪社2021-21年度社長羅文達認為，若能推廣這套防感染版本CPR，便能解除許多市民和施救者的疑慮，在黃金時間內對突發性心臟驟停患者施行急救，拯救生命於頃刻之間。他亦希望心肺復甦法及去顫法訓練能伸延至中學及大學，甚至能被設為中學必修科目。

羅文達希望心肺復甦法及去顫法訓練能伸延至中學及大學，甚至能被設為中學必修科目。（黃穎津攝）

Hands Only CPR免人工呼吸 徐德義：醫管局轄下機構定期舉行急救訓練

在疫情下的心肺復甦防感染新程序包括，在接觸傷病者及施行急救程序時，急救員應戴上口罩及乳膠手套；在檢查傷病者情況後為傷病者佩戴口罩；以及只施行壓胸法，省卻人工呼吸步驟；接觸傷病者後，急救員應適當地消毒雙手。

食物及衞生局副局長徐德義表示，政府一直重視急救教育，與政策一脈相承。醫管局轄下律敦治醫院、明愛醫院、聯合醫院等機構亦會定期舉行急救醫學培訓，讓醫護人員及輔助醫護人員修讀，促進市民對急救程序的認識。