新冠肺炎｜薛永恆：研究限制婚宴離枱食客戴口罩　強制檢測快推出

新冠肺炎疫情持續，過去一星期曾單日出現過過5宗源頭不明個案，令外界擔心惜疫情會有轉壞的情況。創新及科技局局長薛永恒出席電台節目《政經星期六》時表示，過去一星期，曾有任職寬頻公司的確診者出席近300人的飲宴，各人需要進行檢疫，港府正研究食客於婚宴「過枱」到其他地方時需戴上口罩，以減傳播風險，但強調市民能夠自律比較重要。

港府正研究食客於餐廳「過枱」到其他地方時需戴上口罩。（資料圖片/李澤彤攝）

為減低公共衞生風險，當局限制酒吧場所內顧客只可於餐桌飲食，即離開餐桌時不得飲食，及須佩戴口罩，薛永恒表示，上周曾有社區源頭不明個案，任職香港寬頻的患者曾於10月底，曾到The One「譽宴星海」一個200人至300人的酒樓飲宴，擔心類似個案會引起社區爆發，港府正研究有關措施將延伸至餐廳，離枱食客要戴上口罩。

上周曾有社區源頭不明個案，任職寞頻的患者曾於10月底，曾到The One「譽宴星海」一個200人至300人的酒樓飲宴。（資料圖片）

薛永恆又提到，港府正為強制檢測作準備，為特定群組進行檢疫，相信短期之內「有好消息」，能夠推出措施。另外，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌建議，酒店業界對入住的人客限制每所房間入住及到來探訪人數設上限，並要登記進入房間人士的資料，以確保減低傳播風險，「酒店業界要經營有一定需要，但現時最擔心係市民留房間開派對，限制人數同登記最主要幫助追蹤個案。」