新冠肺炎｜近日11宗無源頭感染　許樹昌倡領事機場等檢測結果

新冠肺炎疫情持續，過去一星期曾單日出現過過5宗源頭不明個案，令外界擔心惜疫情會有轉壞的情況。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席電台節目《政經星期六》時表示，本港踏入新型冠狀病毒第四波疫情爆發的可能性絕對存在，他指出，最近3日一共有11宗源頭不明的本地確診個案，當中涉及的地域分布得比較廣，加上涉及的士司機，而且互相之間無流行病學關連，要追加密切接觸者的工作更難，擔心會再引起爆發。

港府正研究為剛返港的機組人員，要求到港後需要先得到檢疫測試結果後才能離開機場。（資料圖片）

他又提到，港府正研究為剛返港的機組人員，要求到港後需要先得到檢疫測試結果後才能離開機場，由於現時各國領事由外地到港後，酌情允許先離機場等候檢測結果，但由於擔心增加傳播風險，許建議港府考慮有關人士同樣得到結果後才離開，比較安全，「機組人員要有報告先可以離開機場，但病毒不分職業，人人平等，領事都可以同樣等咗先走，都係52分鐘等候。」

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港踏入新型冠狀病毒第四波疫情爆發的可能性絕對存在。（資料圖片）

另外，創新及科技局局長薛永恒說，下星期一（16日）推出「安心出行」App，預計有6000個公私營場地，以及1.8萬輛的士，將會設有相關二維碼，又指程式能協助市民「精準抗疫」，認為每名市民都行出一小步，就能協助社會抗疫行一大步，又認為衛生署難以逐一追蹤每個有可能發生的個案人士，認為市民自律比較重要。