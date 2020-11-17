皇仁生桌遊設計賽事奪冠　參考真實事件　貿易戰、商戰搬到遊戲

中美大打貿易戰，動向引起全球關注。太平洋經濟合作香港委員會（HKCPEC），主辦「玩」出香港HK@APEC遊戲設計比賽，希望加深青少年對世界營商環境認識。今次桌遊設計賽事，由5名皇仁書院中五學生組成的隊伍「KOMERCO」奪冠，隊伍設計的遊戲，以真實事件為參考藍本，貿易戰、投資、生產等元素，悉數搬到遊戲之中，玩家要各取奇謀突圍而出。

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遊戲設計比賽大會指出，賽事希望讓中學生發揮創意，透過設計遊戲，解說全球營商環境所需，及各國在貿易上面對的困難與挑戰。



真實事件為藍本

冠軍隊伍「KOMERCO」由5名皇仁書院中五學生組成，成員包括張競丰、王沛恒、王健軒、陳家熙、鄭經誠。隊名出自世界語「貿易」，寓意國際之間的良性貿易關係。遊戲以現實為藍本，包括投資、原料採集、生產、貿易戰等真實元素，玩家需以金幣或資源交換原材料，合成產品，獲得分數，玩家要各出奇招突圍而出。

隊伍代表張競丰稱，他們在創作中途，亦遇到不少困難，合作時少不免意見相左，卡片印刷時也曾遇上問題，但通過融合不同組員意見，取長補短，最終亦交出滿意作品。他形容，在比賽奪冠是「意外之喜」，亦對其他參賽作品水平表示欣賞。

另一入圍隊伍「ganar」則由5名顯理中學學生組成，成員包括趙玟、陳安琪、鄭芷淇、許家福、劉錦霜。隊伍設計的遊戲名稱為「Ganar la vida」源於西班牙文，意為「勝利人生」。隊伍則取其諧音取名為「艱難人生」，寓意人生並非永遠一帆風順，要通過艱難之後才能獲得勝利。遊戲中所有卡牌都需抽取，每局獲勝條件亦不相同，充滿隨機性。隊伍代表趙玟稱，遊戲就如同人生般變幻不定，金錢多少並非絕對勝利條件，但「只要開心就係勝利」。