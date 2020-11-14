強制檢測｜政府可指示特定群組　西醫可發指示　違者最高可判監

本地新冠肺炎疫情反覆，今天（14日）新增8宗確診個案，當中有3宗屬本地感染。政府今天舉行記者會公布最新防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始宣布，行會昨天已通過《預防及控制疾病條例》第599J章，強制四類人士接受檢測。 因應新規例，註冊醫生診症時，若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測，違者被視為犯法，可被罰款2000港元。至於其他需要接受強制檢測人士，包括疫情爆發的指明處所生活或工作人士；特定職業人士；以及已接近完成14天強制檢疫的抵港人士，規例明天凌晨起開始生效。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

政府就特定人士強制檢測，包括工作時感染屬高風險的特定職業人士。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始表示，行會昨天已通過《預防及控制疾病條例》第599J章，今天就強制檢測刊憲公告，強制特定人士接受檢測，規例明天凌晨起開始生效。

陳肇始表示，在不超過14天期間，醫生按臨床判斷，如懷疑某人感染新冠肺炎，可向該人發書面指示，要求其接受檢測，該人可使用衞生署或合資格的私營檢測服務。為便利檢測，政府會簡化衞生署和醫管局的樣本派發及收集的流程，以便私家醫生安排檢測。

食物及衞生局局長陳肇始表示，強制特定人士接受檢測明天（15日）生效。（余俊亮攝）

另外，一旦出現疫情爆發，例如在某幢大廈爆發等情況，為盡快找出發現患者，當局可強制於指明處所生活，或工作人士接受檢測。至於特定職業人士，包括高風險、高接觸的職業，在貨櫃碼頭、屠房等地點工作的人士，亦要接受強制檢測。而抵港人士，在14天檢疫接近完成時，則需要接受第二次強制檢測。

如市民收到強制檢測令，需要在指明期間內檢測，沒有遵從即屬犯罪，如不遵守會先被判處罰款2000元；如再不遵守，將可被判處第4級罰款（即2.5萬元）和可監禁6個月。

陳肇始指，過往經驗是有市民不肯做病毒檢測，或醫生檢測程序不便，是次強制檢測針對有病徵的人士，以及要找無徵狀人士。當有群組爆發，以公共衛生角度應對，必須要有手段控制疫情。被問到是否高估了市民參與自願檢測的程度，陳肇始表示一直希望做大量檢測，不論是因應個案或群組檢測。觀察到疫情嚴竣時市民自動自覺檢測，但疫情緩和自覺性就降低。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，今次強制檢測主要賦權醫生，要求病人檢測。（余俊亮攝）

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，今次強制檢測主要賦權醫生，要求病人檢測。因如病人不做檢測，可能會在社區形成傳播鏈。他說，醫療界曾表示擔心，若沒有強制檢測的法理基礎，未必能幫醫生勸喻病人檢測。

陳松青指，刊憲後會落實有關細節，例如醫生具體如何安排病人檢測，以及就向病人發出指示通知署方。他指，早前與專業醫護團體的通信中，有提及患者有可能出現的病徵，若病人出現這些病徵，將由醫生臨床判斷病人是否需要檢測。他說，視乎疫情和傳播風險，指明特定群組檢測，現時可委任公職人員或醫療輔助隊協助執法。