限聚令｜新開酒吧改申餐廳牌避關門令　另有東主借錢保員工共時艱

第四波新冠疫情疑有爆發迹象，政府再次收緊酒吧每枱人數是上限減到兩人，食肆最多四人一枱，並只能營業至午夜。本港經歷幾乎整年的疫情，限聚令時鬆時緊，飲食業都首當其衝，深受影響。 有創業青年因疫情屢次推遲開酒吧計劃，最後決定加設廚房，改申請餐廳牌照避開關門令；有酒吧則遲遲未收到政府的防疫基金，為保員工生計寧願借錢頂硬上。面對可能出現的疫情，他們都希望政府不要一刀切要求飲食業停業，「體諒我們飲食業界，我們也只是做小生意」，「之前都試時要求停業幾次，但是否根治到疫情？問題是否在於飲食業？或是在其他地方？」

新冠疫情下，酒吧至少兩度被勒令要停業。（高仲明攝）

▼11月16起收緊防疫措施▼

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本港由年初爆發疫情至今的10個多月，酒吧在3月及7月都曾經勒令停業，食肆則由全日禁堂食變成半日禁堂食，至10月底終於獲放寛，港人生活陸續回復正常。不過，本月1日至14日，本港出現35宗本地確診新冠肺炎的個案。

政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（14日）直指，有第四波疫情爆發的迹象；政府亦同日公布收緊防疫措施，包括酒吧、食肆縮短營業時間至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限亦由四人降至兩人；最多只能坐滿一半。

阿寶與數名朋友在疫情下開設Avenue 75，她形容是「冒險」，但深信港人已習慣新常態生活。（高仲明攝）

雞尾酒酒吧加設廚房 申請食肆牌

疫情變化反覆，打斷不少人的追夢機會。阿寶與一班朋友今年年初投資開設雞尾酒酒吧，惟年中準備裝修期間，卻遇上兩次政府的關門令使他們改變計劃。她透露：「經歷過酒吧完全停業後，我們覺得員工很慘，完全無收入很大打擊」，所以決定在酒吧內加設廚房，不單要申請酒牌，也要申請餐廳牌。

開業的首三星期，剛上遇上政府放寛限聚令的蜜月期。政府再收緊限聚令，阿寶直言因早已預計第四波疫情或會在12月或1月爆發，作了心理準備，「捱得到有疫苗就好，連COVID-19都捱得過，就無什麼挑戰了。」

不過，阿寶希望政府可以反思針對飲食業的防疫措拖，「之前都試時要求停業幾次，但是否根治到疫情？問題是否在於飲食業？或是在其他地方？」她同意創業的決定「冒險」，但相信生意會在疫情下慢慢找到出路，「香港人已經習慣戴口罩，保持社交距離的新常態。香港自覺性好好」，認為大家始於可以與疫情共存。

日式酒吧Bar Buonasera負責人Nick透露，要借錢來維持店舖。（高仲明攝）

日式酒吧座位少 最嚴限制下只能坐六人

經歷多次放寛又收緊限聚令，日式酒吧負責人Nick時常感到無所適從。他說：「其實我的商業登記證是餐廳牌，但是我endorsement（批註）是寫着酒吧」，到底店舖要不要停業，連食環署最初也解答不到，「說我們吧枱不能夠開，但後面兩張卡位卻又可以開。」

日式酒吧的位置不多，全店最多只能夠坐20人，在1.5米座位距離及兩人的一枱的限制下，店舖曾一度只能坐六名客人。Nick無奈稱：「租金無得減，開店的燈油火蠟、水電等開支不會因客人少了而減少，乾脆休息。」

售樽裝雞尾酒自救 未來或早上賣咖啡

政府於上月底延長酒吧、食肆營業時間至凌晨2時，以及容許每枱坐四人，酒吧情況才始見改善。惟好景不常，限聚令又再次收緊，防疫基金又未到手，Nick與其他股東不惜借錢保酒吧，咬緊牙關撐下去「我們倒閉是可以，但員工跟了我們幾年，他們怎樣生活？點捱都要捱。」

第四波疫情來勢洶洶，Nick盼望政府不會再要求飲食界停業，「體諒我們飲食業界，我們也只是做小生意。」現時酒吧有售賣樽裝雞尾酒自救，惟未來酒吧或許要早上改賣咖啡、三文治等，才能在逆境中繼續生存。

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