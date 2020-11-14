限聚令｜酒吧令收緊回復零時關門　業界：聽話卻遭封殺絕不公平

面對近日社區再度出現單日超過5宗無源頭個案，擔心新冠肺炎第四波疫情來臨，政府將收緊現行的社交距離措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）表示，酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時，下星期一（16日）實施。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁，對防疫措施收緊直言感到憤慨、消極，他形容安排形同「封殺」業界生存，感到無辜，「今次爆嘅係酒店、的士，我哋好守規矩，就向我哋開刀，好唔公平。」

酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時，下周一（16日）生效。（資料圖片）

陳肇始今日（14日）表示，將收緊食肆及酒吧措施，食肆限桌令每枱人數上限由現時6人減至4人，下星期一（16日）實施；酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時。

梁立仁對有關限聚令措施更新直言感到憤慨、消極。梁認為，外界擔心的本地無源頭個案，及有可能引發第四波疫情，但早前公布的患者不涉酒吧消遣，而各持牌酒吧一直遵循當局規定，配合防疫措施，「一向都好乖，倒頭來又率先禁我哋」。他形容，當局的措施形同「封殺」業界生存，抹殺行業的努力，並感到無辜。「今次爆嘅係酒店、的士，我哋好守規矩就向我哋開刀，好唔公平。」

酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時，下周一（16日）生效。（資料圖片）

梁立仁解釋，早前限聚令收緊酒吧業界經營，曾一度需要停業，其後改為營業至午夜12時及一枱只可坐兩位客人，業界經營非常困難，營業額降至以往約兩成；當放寬到准四人同枱及營業至凌晨二時，營業額只是再恢復多2成。對於有指，萬聖節當日不少市民徹夜留在酒吧消遣，恐人與人之間太貼近引起感染風險，「你見我哋做得到一兩日生意，之後又靜晒！點維持！做到12點無人會想嚟，切蛋糕都切唔切！」

梁說，不少客人喜歡於晚飯後，約晚上10時到酒吧消遣，新規例下只能營業至凌晨12時，部份人感「無癮」選擇到其他地方，「你以為佢哋唔會去玩咩！唔去酒吧咪去第二度！」他認為，政府不應一刀切式扼殺業界生存，又擔心防疫抗疫基金派完後，部份酒吧敵不過經營成本，無奈結業。