限聚令｜政府收緊酒店Staycation房間人數、食肆每枱最多4人

本港新冠肺炎疫情反彈，食物及衞生局局長陳肇始今（14日）午會見記者表示，所有食肆及酒吧的堂食營業時間，縮短至上午5時至晚上11時59分。酒吧及酒館不得多於2人一桌，其他食肆不得多於4人一桌，顧客人數均不得多於座位上限的50%。措施將由下周一（16日）起生效，為期11天至11月26日。 陳肇始又稱，考慮到酒店檢疫及市民Staycation風險，政府決定將包括酒店在內的旅館列入599F章規管。酒店每個房間人數上限為4人；所有訪客均需登記個人資料。酒店需確保檢疫及非檢疫人士分隔在不同樓層，並採取措施避免檢疫人士離開房間。

陳肇始稱，考慮到非內地人士需於酒店接受檢疫，以及市民參與Staycation的風險，政府決定將旅館列入599F章。（余俊亮攝）

▼11月16起收緊防疫措施▼

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陳肇始宣布，針對不戴口罩的活動處所，需要收緊第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。所有食肆及酒吧的堂食營業時間，縮短至上午5時至晚上11時59分。酒吧及酒館不得多於2人一桌，其他食肆不得多於4人一桌；食肆、酒吧及夜總會的座位上限50%。市民在食肆內，只可在餐桌上飲食；當離開餐桌時，譬如婚宴上的敬酒活動，市民不可飲食，並要戴口罩。措施將由下周一（16日）起生效，為期11日，直至本月26日。

陳肇始又稱，考慮到非內地人士需於酒店接受檢疫，以及市民參與Staycation（宅度假）的風險，政府決定將旅館列入599F章，即所有旅館需遵守一系列規則。首先，旅館需限制房間人數為4人，除非來自同一家庭才可多於此人數；所有旅館房間的訪客均需登記個人資料。旅館需確保檢疫及非檢疫人士分隔在不同樓層，並採取措施避免檢疫人士離開房間；旅館負責人亦需實施其他防疫措施，包括為客人量體溫等。由於修訂此規則屬法例修定工作，政府正著手準備，冀盡快實施。

另外，衞生署會在短時間內，收緊酒店檢疫人士的探訪，避免病毒傳播。檢疫令生效期間，檢疫人士不得接受任何探訪，如需補充物資，只能由職員或親友放在房間門口，不得見面或接觸。檢疫人士如要照顧，需獲衞生署批准；而照顧者亦要在酒店接受檢疫，直至檢疫期結束。

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