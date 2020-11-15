亞博臨時醫院完成近45%工程　可望本月底平頂　明年1月內落成

因應本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府在亞洲國際博覽館旁興建臨時醫院。該項目於9月19日起動工，發展局局長黃偉綸今日（15日）在網誌中表示，臨時醫院的建造工程進展順利，至今已完成近45%，可望本月底平頂，明年1月內落成。

黃偉綸在網誌表示，亞博館旁的臨時醫院項目可望本月底平頂，明年1月內完成，日後可提供超過800張負氣壓病床和相關醫療設施。（發展局）

黃偉綸在網誌中表示，臨時醫院病房的設計標準跟一般醫院傳染病房相同，其中，每座大樓均設有獨立升降機，方便病床出入各樓層；病房大樓按衞生安全分為清潔區、半污染區和污染區，達至醫患分區，避免人流之間交叉感染；而每間病房則嚴謹按照標準負壓隔離病房規格進行設計、施工及測試驗收。

臨時醫院以「組裝合成」（MiC）建築技術興建，大致按香港一般公立醫院的建築標準設計及建造。黃偉綸指，雖然臨時醫院不設急症室和手術室，但具備基本設施，如護士站、藥房、化驗室、醫療室、病理實驗室、醫療氣體機房等，與一般醫院規格大致相同。項目有逾520個MiC單元組件，全數組件的金屬箱體已完成生產，現正在內地廠房進行組裝工序，包括室內裝修、屋宇設備等。其中接近一半的組件已送抵香港工地現場安裝，預計本月內可全部送至香港進行安裝。

臨時醫院病房設施

臨時醫院可提供超過800張負氣壓病床和相關醫療設施，項目位於亞博館西南面原停車場位置，佔地面積逾2.9萬平方米，建築面積約4.3萬平方米，包括6座病房大樓、一座醫療大樓、一座中央機電設備大樓及其他支援設施。

建造工程最大困難是要在極短時間內完成



黃偉綸指，建造工程最大困難是要在極短時間內完成，他指一般醫院需要2年規劃和設計，需時3至4年建成，但該臨時醫院項目只有4個月的時間，工期緊張，故現時工地有超過10部吊機同時運作，逾2,000人分三班制日以繼夜施工。他指，建造工程至今已完成近45%。

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黃偉綸在文中兩度提及中央政府支持香港抗疫，又稱雖然大家都不希望有新一波疫情，但必須為疫情萬一出現變化而做足準備，把握時間準備更多檢疫和治療設施。