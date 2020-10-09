新冠肺炎｜亞博「方艙醫院」增建1000病床　臨時醫院上月開始建造

政府發言人今日（9日）表示，亞洲國際博覽館8至11號展館「方艙醫院」已完成增建接近1,000張病床，部分備有負氣壓設施。港府及中央政府團隊今日舉行移交儀式，項目由醫院管理局正式接收。 另外，工程團隊已於上月中開展亞博館二期用地的臨時醫院建造工作，預料工程會在四個月內完成，屆時可提供超過800張負壓病床。

部分病床備有負氣壓設施

政府發言人表示，由中央政府支援的亞洲國際博覽館增建的社區治療設施順利完成，今日（9日）舉行移交儀式，項目由醫院管理局正式接收。相關建造工程在9月19日展開，工程團隊在三星期內於8至11號展館增建接近1,000張病床，部分備有負氣壓設施。

發展局局長黃偉綸、食物及衞生局副局長徐德義、醫管局行政總裁高拔陞、建築署署長林余家慧及深圳巿政府代表，在移交儀式前視察了剛落成的設施，包括病床隔間、負氣壓設施、醫療站、空調和空氣過濾系統等。黃偉綸感謝工程團隊齊心協力，與港深兩地政府部門、醫院管理局人員緊密合作，克服項目不同的挑戰，使工程能在短時間內提早完成。

高拔陞表示，亞博館1及2號展館早前已設有900張病床的社區治療設施，連同8至11號展館剛完成的新增治療設施，將大大提升香港應對日後可能出現另一波疫情的能力，減低公立醫院的壓力。

臨時醫院組件由內地廠房生產

另外，中央政府支援在亞博館旁籌建的臨時醫院項目，建造工程團隊亦已於9月19日開展工作。承建商現正在工地進行地基工程，並同時在內地廠房生產項目的單元組件。整項工程預計會在四個月內完成。落成後可提供容納超過800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施。