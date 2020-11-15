新冠肺炎｜檢測中心正式運作　不少市民欲回鄉　逾百人排隊輪候

因應疫情反覆不停，政府今日（15日）起於油麻地、元朗、沙田及鰂魚涌四個地方設立檢測中心，記者早上到達位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心視察，有不少市民前來進行檢測，有市民因工作需要；有市民是因為想回鄉。 現場安排一度混亂，有市民指預約早上9點進行檢測，特別提早至7點半左右便到達等候中心開門，但最後卻要10點左右才等候到檢測，直指「上次唔駛錢仲快」。

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因應疫情反覆不停，政府於梁顯利油麻地社區中心、元朗市東社區會堂、沙田瀝源社區會堂及鰂魚涌社區會堂四個地點設立檢測中心，市民可先於網上登記或即場排隊，費用為240元，費用較私家醫院便宜，市民可選擇以現金、微信支付或支付寶繳費，期望在疫情期間為市民提供價較便宜的自費檢測服務。

排隊人數眾多 有人「排錯隊」甚至發生爭執

今日（15日）是檢測中心投入運作的第一日，記者到上到達梁顯利油麻地社區中心視察，現場分為已預約及未預約分為兩條隊，人龍更排到籃球場外。由於現場人數眾多，市民間中會出現「排錯隊」等出現混亂甚至發生爭執的情況，最後由中心職員維持秩序。

由7時半等到10時 市民：用240元買張證返鄉下



市民周先生打算回鄉，所以前來進行檢測以獲取核酸檢測結果以作過境之用，周先形容措施有如「用240蚊買張證返鄉下」，「有身分證有回鄉證都冇用」；又認為今次檢測中心的運作非常之慢，中心內只有三至四個職員進行檢測工作，他表示預約了早上9點進行檢測，特地提早7點半左右便到達等候中心開門，但最後卻要10點左右才輪到他進行檢測。

過去亦曾參與臨時檢測的周先生，他更形容「上次唔駛錢仲快」，反而今次需要費用，卻要排上一段時間。

因公司要求 由將軍澳特地走到油麻地進行檢測

彭先生與彭太同樣於網上預約後於早上到檢測中心進行檢測，彭先生指是因為公司要求所以才進行檢測，並特意由將軍澳前來油麻地，更直言「唔係公司叫都唔會做」，但他又指設立檢測中心都可以方便市民，尤其一些亦因公司要求而進行檢測的，始終較為便宜；對於政府有意強制特定高危群組進行檢測，彭先生認為都是有需要，例如的士群組，對客人的健康更有保障。

位於元朗東社區會堂的檢測中心首日運作情況

+ 3 + 3 + 3

參與檢測為新生兒換來一份保障

而對於太太剛分娩的劉先生而言，進行檢測是為新生小朋友多一份保障，他又指一家定期都會進行檢測，先前全民檢測外，亦有自費進行檢測。他比較三種檢測，指雖然免費檢測是最好，但對比先前大約用了700元進行自費檢測，240元都是可以接受。

對於政府即將推行強制檢測，劉先生認為對於高危群組，如的士司機都是有需要，另外對於出面多項病徵，例如「又流鼻水又咳」，劉先生認為始終進行檢測會較好。