新冠肺炎11.15｜今增9輸入、5本地確診　暫錄得少於10宗初步陽性

新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象。政府收緊防疫措拖，強制檢疫法例今日（15日）生效，另外經過明日起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。

衞生署今日公布昨日（14日）增加14宗確診個案，累計增至5,459宗。當中5宗為本地個案，包括昨日公布的一宗初步確診的未知感染源頭男患者，他居於新田圍邨盛圍樓，在馬會會所做裝修工作；另外9宗屬輸入個案，當中包括一名免檢疫的35歲女子，她由匈牙利經土耳其伊士坦堡抵港，返回鴨脷洲南灣9座居所後才被通知確診。

新冠肺炎 | 匈牙利抵港女子豁免強制檢疫 回南灣豪宅後確診

【22:30】政府將收緊食肆及酒吧營業限制，不少市民都「趕尾班車」把握6人飯局、4人酒聚。

政府收緊食肆、酒吧營業限制 市民趕尾班車打六人邊爐

【21:20】今日公布的個案5454病人，於上周三（11日)從阿拉伯聯合酋長國抵港，卻在昨日確診。衞生署表示，她當日抵港後於衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本作病毒檢測，並於有關檢測結果呈陰性後前往中環香港莎瑪荷李活服務式公寓繼續完成14天的強制檢疫。不過，病人亦有參加機場的核酸檢測技術評估測試，收集漱口樣本作病毒檢測。由於有關檢測結果呈初步陽性，衞生防護中心立即將病人送往醫院接受隔離治療，病人其後亦正式確診。

【20:40】據了解，本港今日暫錄得少於10宗初步確診個案。

新冠肺炎｜市民跳槽政府檢測中心 私營醫療機構3000萬生意恐不保

【20:38】政府設立的的4個長期檢測中心今天（15日）正式啟用，部分市民指接受檢測，是因為需持有陰性證明回內地，他們之前只可以到私營醫療機構接受檢測，收費約1,000至2,000元，而政府的檢測中心則收費240元。其中一名市民許先生直言，本來預約了在一間私家醫院做檢測，但見到政府的檢測價格更便宜，「幾日前cut（取消）咗佢！」



根據入境處數字，過去14天有約一萬人經兩個陸路口岸出境到內地或澳門，平均每天有700多人，假設私營醫療機構平均每人的檢測費為1,500元，每月病毒檢測服務收費逾3,000萬元。部分客人轉投政府的檢測中心，未知私營機構將損失的收入有多龐大。

根據入境處數字，過去14天有10,562人經兩個陸路口岸出境到內地或澳門，平均每天有754人。（資料圖片）

限聚令｜研監管酒店Staycation 帝京提醒住客「屈蛇」可取消房間

【17:10】醫管局發言人表示，截至上午9時，過去24小時共有7名確診病人出院，至今共有5,194名確診或疑似病人康復出院。現時共有113名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中七人情況危殆，兩人情況嚴重，其餘104人情況穩定。

限桌令前酒樓人頭湧湧 趕六人一枱「尾班車」：政府把關不力

【16:20】當局再收緊防疫安排，一度放寬半個月的限桌令，明日起打回原形，由6人一桌變回最多4人一桌。記者今（15日）於九龍灣視察，酒樓內不乏趕趁死線前相聚的市民，珍惜6人同枱飲茶的「最後機會」。有市民認為，港府政策朝令夕改，且自相矛盾，未有嚴格把關邊境防疫，但處處限制港人；有市民則認為收緊安排做法合理，認為可助遏止第4波疫情爆發。

涉違餐桌距離 食環署控4名餐飲業負責人 2人違口罩令同遭票控

【14:55】食環署人員及警方昨日（14日）聯合行動期間，共巡查102間餐飲處所，其間作出25次口頭警告，並向4名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定，以及佩戴口罩規定。另外，就處所內違反「口罩令」的佩戴口罩規定，執法人員向兩人發出定額罰款通知書

【14:45】政府設立4個長期檢測中心，今早8時起啟用，位於元朗市東社區會堂的檢測中心一早就大排長龍，大批市民到場輪候做檢測，人龍約有數十人。有預約了10時做檢測的市民等了接近2小時仍未能做檢測，又批評指示不清晰，引起混亂。

新冠肺炎｜元朗檢測中心啟用安排混亂 市民等2小時鼓譟指罵胡定旭檢測中心由不同私人承辦商營運，元朗的中心由華大基因承辦，該集團旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭稱正增加人手去改善情況，但在他回應記者提問期間，有市民與在場職員口角，其後更指罵胡定旭，該名市民稱早上9時已到場，排隊近2個半小時都未能入場檢測，非常不滿。

有市民（圖左的白色外套男子）不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，隔著玻璃指罵胡定旭。（鄭子峰攝）

「安心出行」明上架 政府籲市民使用 強調資料只儲存手機31日

【14:15】創新及科技局長薛永恒介紹的士「安心出行」程式，的士將有二維碼。他強調政府不會因而儲存安裝者的行蹤，呼籲市民為抗疫而安裝，目前有6,000個地方已設有二維碼。

【14:05】衞生署衞生防護中心公布昨日新增14宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5,459宗。當中9宗屬輸入個案；其餘5宗為本地個案。

本地個案方面，一宗為源頭不明的本地個案，涉及一名49歲男病人（個案編號：5446），他於本月６日出現發燒，12日向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本。病人最後一日上班日期為本月9日，工作地點為跑馬地山光道25號的馬會診所。其餘四宗與本地個案有流行病學關連。

第5446宗個案有兩名同住家人屬密切接觸者，而他的密切接觸者當中一人在遵理學校上課，學校位於旺角銀座廣場，政府已在該校派發樣本瓶，該人士就讀的班別需先停課。患者曾到新田圍邨商場向吳廣鴻醫生求醫。

第5455宗個案是一名29歲女子，她是第5439宗個案的家人，在鑽石山鳳德社區中心工作，11月11日是最後上班日，同日出現病徵。她有數名密切接觸者，主要是她的同事。而第5456宗個案是一名52歲女子，她也是第5439宗個案的家人，11月11日出現病徵，她在太子始創中心4樓的潮．悅工作，最後上班日是11月12日，她有數名密切接觸者，主要是同事。

第5457宗個案是一名72歲男子，他是第5433宗個案的行山朋友，亦是第5440宗個案的家人。而第5459宗個案是一名63歲女子，她是第5433宗個案的家人。

新冠肺炎｜增14宗確診 無感染源頭裝修工病發後曾赴馬會會所工作

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新冠肺炎｜檢測中心正式運作 不少市民欲回鄉 逾百人排隊輪候

【13:54】因應疫情反覆不停，政府今日起於油麻地、元朗、沙田及鰂魚涌四個地方設立檢測中心，記者早上到達位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心視察，有不少市民前來進行檢測，有市民因工作需要；有市民是因為想回鄉。



現場安排一度混亂，有市民指預約早上9點進行檢測，特別提早至7點半左右便到達等候中心開門，但最後卻要10點左右才等候到檢測，直指「上次唔駛錢仲快」。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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【13:50】食環署昨日到大埔區及旺角區進行巡查，又與警方在慈雲山進行聯合行動，共巡查50間食肆及52個街市熟食攤檔，作出25次口頭警告，並向四名涉嫌違反《規例》的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定及佩戴口罩規定；另外亦向兩名因擴展持牌餐飲處所經營範圍而觸犯《食物業規例》（第132X章）的餐飲業務負責人展開檢控程序。

發言人稱，就處所內違反佩戴口罩的規定向兩人發出定額罰款通知書。

現時防疫限制下，餐飲處所內不得有多於六人同於一桌、酒；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的75%；處所內人士除飲食外須一直佩戴口罩；桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；處所須為進入處所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。

由明日（16日）凌晨起至本26日，酒吧或酒館及夜店或夜總會內不得有多於二人同坐一桌，其他餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；在餐飲業務處所內除於餐桌飲食外須一直佩戴口罩。

【11:58】消息指，今天新增14宗確診個案，當中9宗為輸入個案，1宗本地感染源頭不明，已於昨天記者會公布有關資料，今天將不設記者會。

限聚令｜新開酒吧改申餐廳牌避關門令 另有東主借錢保員工共時艱

【09:00】有創業青年因疫情屢次推遲開酒吧計劃，最後決定加設廚房，改申請餐廳牌照避開關門令；有酒吧則遲遲未收到政府的防疫基金，為保員工生計寧願借錢頂硬上。面對可能出現的疫情，他們都希望政府不要一刀切要求飲食業停業。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜源頭不明患者曾光顧旺角餐廳 盈館、金御酒家上榜

強制檢測｜西醫對執行感不清晰 醫學會料每日數萬病人收指示

限聚令・圖輯｜第四波疫情迹象 一文看清收緊防疫措施

新冠肺炎｜袁國勇拆解四大爆發原因 趨勢似踏入第四波疫情

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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新冠肺炎｜確診男保安曾到旺角金御海鮮酒家 經理：全員通過檢測

限聚令｜酒吧令收緊回復零時關門 業界：聽話卻遭封殺絕不公平

限聚令｜政府收緊酒店Staycation房間人數、食肆每枱最多4人

新冠肺炎｜袁國勇、梁卓偉促政府補償確診停工患者 望成檢測誘因

強制檢測｜政府可指示特定群組 西醫可發指示 違者最高可判監

強制檢測｜的士司機業界未知細節 多頂更替工 憂難執行

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼