新冠肺炎｜元朗檢測中心啟用　市民等2小時鼓譟指罵胡定旭

政府設立4個長期檢測中心，今早（15日）8時起啟用，位於元朗市東社區會堂的檢測中心一早就大排長龍，大批市民到場輪候做檢測，人龍約有數十人。有預約了10時做檢測的市民等了接近2小時仍未能做檢測，又批評指示不清晰，引起混亂。 檢測中心由不同私人承辦商營運，元朗的中心由華大基因承辦，該集團旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭稱正增加人手去改善情況，但在他回應記者提問期間，有市民與在場職員口角，其後更指罵胡定旭，該名市民稱早上9時已到場，排隊近2個半小時都未能入場檢測，非常不滿。

有市民（圖左的白色外套男子）不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，隔著玻璃指罵胡定旭。（鄭子峰攝）

記者於早上10時許到達中心外，見到已經大排長龍，人群未有保持1.5米距離，數十人分為兩條隊，一條是已預約的市民，另一條是即場登記，職員主要先讓有預約的市民入內，但偶也會安排無預約者入場，不少市民感到不滿，質問職員如何決定誰可以進入中心。另也有不少市民到場查詢回內地可否免檢疫、如何登記等問題，令情況更為混亂。

370人預約 另可即場登記 僅有4個攤位

胡定旭表示，今天本有370人預約在元朗的中心做檢測，但市民也可即場登記，直言「比預期多人 」，但未知共有多少人完成檢測。他指，場內有4個攤位，正研究如何增加攤位，「因為要考慮衛生及通風問題。」華昇有數百名員工，他稱會不斷增加人手，希望令情況改善。

他見記者期間，有市民與在場職員口角，不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，被問到如何回應鼓譟的市民時，他稱「任何嘢開始都有少少問題，我哋會考慮點樣做得更好，今日第一日呀嘛，大家畀少少時間我哋呀！」

位於元朗市東社區會堂的檢測中心一早就大排長龍，大批市民到場輪候做檢測，人龍約有數十人，未能保持1.5米的距離。（鄭子峰攝）

胡定旭被粗口問候 市民不滿電話查詢講英語

正當胡定旭想離開之際，該名市民轉為隔着玻璃指罵胡定旭，期間更說粗口，「我9點已經到啦，X你老母！」該市民炮轟現場安排混亂，又稱自己打電話查詢，但卻聽到一些英文，他不明所以，斥「 講咩英文呀中國人呀！」胡定旭向該市民說「不好意思」，其後從其他通道離開，而該名市民隨即被安排入場等待檢測。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

有排隊者稱需持陰性報告才能返工

從事電訊業的劉小姐預先在網上預約了早上10時做檢測，但既不能按預約時間入內，亦需即場再排隊，等到11時40分仍未能入場，她坦言不明白承辦商是如何安排。她認為安排有點混亂，指示不夠清晰，「無指示牌話排邊條隊，人手方面佢哋安排多少少會好啲。」

她稱因公司有員工確診，被公司要求要有陰性報告才能復工，加上為求安心，因此參加檢測。被問到為什麼不到普通科門診取樣本瓶，可以免費檢測，她直言「嗰啲我嫌麻煩！」她解釋近日有朋友到門診取樽卻要等數小時，安排亦有不便，她寧願付費240元檢測，「我諗住呢個可以網上預約，好似之前政府嗰啲（檢測中心）都好快，我諗住今次情況可能一樣，無諗過今次唔一樣，要等咁耐。」

何小姐預約了10時半的檢測，今早9時已到場，以為可以提早做檢測，但輪候至差不多11時亦未能入場，最後在中午12時左右才完成檢測。她稱早上9時已有數十人在場等待，擔心人多會有感染風險。她參加檢測是因被新公司要求要有陰性結果，再可於機場一個地盤工作，「工地要求做就要做，這次是工地安排來這裏做。」

翌日需親身前往索取檢測報告

在元朗的檢測中心完成採樣後，市民需在翌日再到該中心親身取報告，若在下午1時半前完成檢測，可在翌日上午8時起取；若在下午2時半後才做檢測，則需在翌日下午2時半後取報告。有市民不滿要親身取紙本報告，胡定旭稱，會向政府反映，若市民不需紙本時，可否透過手機發出報告。

蘇先生表示，內地政府要求要有24小時的陰性報告，他擔心若需再到檢測中心取報告，有機會趕不及在有效時間內過關，「如果係email就最好，我可以自己打印出嚟。」他今天到中心只為了解中心的運作，稱現時回內地仍需檢疫14天，即使政府即將推「回港易」，也不會到內地，「比較麻煩，喺酒店（檢疫）出都出唔到去。」

今年59歲的許先生稱，因不太懂上網預約檢測，因此選擇即場排隊登記，由開始排隊至完成檢測約2小時。他指場內有幾個攤位、十數名職員，先付款，再出示身分證及回鄉證登記個人資料，及登記電話號碼，就可採樣。他認為流程慢主要因人手不足。