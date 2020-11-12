新冠肺炎｜的士司機檢測中心反應淡　司機指乘客防疫意識已鬆懈

新冠肺炎疫情持續，周三（11日）有5宗疑似確診個案，涉及4名的士司機，其中一人證實初步確診。運輸署由今日（12日）起至11月18日，將繼續為的士司機提供新一輪檢測服務。 於美孚深旺道加氣站的臨時檢測套裝派發及收集中心，在早上約10時人流不多，於1個多小時內，只有約10名司機拿取檢測套裝。有未有取檢測樣本的司機認為，檢測成效不大，「我日日都要開工，你要我檢測幾多次。」又有司機稱，有部分乘客表現鬆懈，於車上會拉低口罩講電話，一旦出現傳播亦避無可避。

美孚深旺道加氣站的臨時檢測套裝派發及收集中心，在早上約10時人流不多，於1小時內約只有5名司機拿取檢測套裝。（張嘉敏攝）

運輸署在柴灣，美孚，大埔墟及元朗設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，檢測費用全免。早上約10時，在美孚深旺道加氣站的檢測套裝派發及收集中心，雖有不少的士司機前往入氣，惟拿取檢測套裝的人不多，於1小時內約只有10個人拿取套裝。

駕駛的士超過20年的李先生未有拿檢測套裝。他稱，早前曾兩度作檢測，而近期疫情有所緩和，自己不太擔心受感染。他稱，早前乘客防疫意識已有鬆懈，如上車後不會開車窗，又有人拉低口罩講電話。他認為就算一次檢測呈陰性，但其後司機仍會再外出接載客人，仍然有感染風險。

的士司機張先生同樣稱檢測作用不大，「我日日都要開工，你要我檢測幾多次。」、「要我日日做檢測，不如我唔好開工。」對於再有的士司機確診，他稱，其他行業同樣有感染風險，不能將問題歸咎的士司機。他稱，若確診個案再急增，到時會再做檢測，但稱不會考慮暫停駕駛，「停咗你叫我食咩嘢？」另一名司機陳先生同樣認為檢測作用不大，稱社區隱形患者多，加上無病徵患者多，難靠檢測堵截。他又斥政府未有一早聽取醫護意見，未有及早封關導致疫情爆發。

的士司機吳先生趁加氣時拿取檢測套裝，他稱，之前曾檢測三次，今次再檢測不是因怕感染，而是由於陰性結果可獲「的士司機抗疫檢測名牌」，希望可令乘客安心。至於司機黃先生誤以為檢測後可獲健康碼回內地，他稱，對有的士司機確診不感擔心。另一名不願透露姓名的司機稱，早前3次檢測，希望再檢測為保障自己，又可令家人及其他人安心，形容「有就做，唔使錢。」