消委會｜測35款乾意粉全藏異物　「日清」「瑪莎」昆蟲碎含量最高

不少香港人喜食意粉，除了茶餐廳、連鎖餐廳提供之外，不少人亦會從超市購買乾意粉回家烹食。新冠肺炎疫情期間，更有不少人儲存多包在家，以備不時之需。消委會早前對市面上35款乾意粉樣本進行測試，全部樣本都檢出輕質異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等，當中「日清食品」及「瑪莎M&S」的昆蟲碎片含量最高，225克樣本中分別含有548和271枚昆蟲碎片，較美國食品及藥品管理局的行動水平更高。 「日清食品Nissin」回應指，該款產品特別加入麥麩，並已經將18包同一批的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信消委會或者將麥麩誤認為是昆蟲碎片。 另外，亦有23款意粉樣本檢出少量除害劑，當中14款驗出草甘膦，不過除害劑含量均低於香港《食物內除害劑殘餘規例》的標準，正常情況下食用不會造成身體傷害。 食安中心發言人指，評估過消委會測試，認為所有樣本在一般食用情況下，不會對健康造成影響。

消委會驗出日清牌意粉樣本昆蟲碎片含量最高。（日清網站圖片）

消委會測試了市面上35款乾意粉樣本，包括螺絲粉、通心粉及長條形意粉，當中有3款屬於預先包裝的嬰兒食物。結果發現全部測試出輕質異物，當中有些樣本的異物含量頗高，衛生情況有待改善。



意粉製造過程中容易混入異物 包括昆蟲碎片等

意粉在製造過程中容易混入異物，包括昆蟲碎片、粉蟎、毛髮、金屬/塑膠碎片等，會影響產品衛生。在消委會是次測試中，全部意粉都測出昆蟲碎片，225克樣本含量由4至548枚昆蟲碎片不等。



當中「日清食品Nissin」及「瑪莎M&S」的昆蟲碎片含量最高，分別有548和271枚昆蟲碎片，較美國食品及藥品管理局的行動水平更高，當中「日清食品」的昆蟲碎片檢出量比行動水平高出1.4倍。

「瑪莎M&S」參與測試的意粉。（網上圖片）

消委會指出，昆蟲碎片及其他異物體積較小，需要透過顯微鏡方能看清，目前未有研究指它們對人體有害，而意粉於食用前亦會經過高溫煮食，細菌大部分可被消滅，消費者無需過於擔心，但消委會仍認為部分一份的昆蟲碎片含量較高，衛生狀況需要改善。

「日清食品Nissin」：產品特別加入麥麩 消委會或誤認

「日清食品Nissin」的品牌公司指，該款產品特別加入麥麩，並已經將18包同一批的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信消委會或者將麥麩誤認為是昆蟲碎片，屬於個別事件。

「瑪莎M&S」：分銷商已製定有害生物預防和管理計劃

而「瑪莎M&S」分銷商指工廠製定了有害生物預防和管理計劃，以確保沒有有害生物，每年亦會由第三方機構審核。關於糠氨酸的結果比較高，該公司和供應商均會進行定期的質量檢查，亦對意大利製造商的意粉質量有信心。

14款樣本檢出可致癌草甘膦 驗出含量低於上限



此外，消委會從23款意粉中亦檢出少量除害劑，當中14款樣本檢出可能令人患癌的草甘膦，包括「和光堂Wakodo」和「Hakubaku」兩款嬰兒食品，分別檢出每公斤0.192和0.036毫克草甘膦，不過低於規定上限，且2款包裝建議嬰幼兒每次食用的分量不多，消委會指家長無需憂慮。其他檢驗出樣本的除害劑含量均低於香港《規例》對小麥麵粉、小麥全麥粉或小麥，及歐盟為霜霉威對穀類所訂的最高殘餘量/最高再殘餘量限量，正常情況下不會影響身體。

另外，有12款中驗出超過一種除害劑，有機會產生雞尾酒效應的加乘效果，惟暫時仍待有更多研究去證實具體對人體產生的影響。



另外，有2款檢驗出霉菌毒素，23款檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，當中包括兩款嬰兒食品，分別為「Hakubaku」及「和光堂Wakodo」，不過含量均低於相關的參考標準，惟幼童需要注意從其他食物中亦有機會攝入脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，或可導致一天的攝入量超出暫訂每日最高可容忍攝入量的風險。消委會參考聯合國糧食及農業組織所訂標準指，一名重15公斤的3歲小童，脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的每日最高可容忍攝入量僅為15微克，如果以這次兩款檢出含量最高的樣本為例（「Kraft」和「Papa Alfredo」），一日進食25克意粉、即煮熟後大約半碗，便會分別達到該小童每日最高可容忍攝入量八成及五成以上。建議選購包裝完好無異物意粉 食安中心指一般情況下均不影響健康

消委會建議消費者，選購包裝完好、沒有可見異物或霉菌的意粉、細閱產品標籤上的致敏物資訊、避免過量積存導致食品變質、即使未過食用期限，食用前仍應仔細檢查意粉。

食安中心發言人指，根據消委會報告評估後認為，所有樣本在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。中心亦就消委會轉介的35款乾意粉，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。

至於本地市民從膳食中攝入脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及赭曲霉毒素A兩款霉菌毒素的分量屬低，食安中心指，對健康造成不良影響的機會不大；中心會持續監測受市民關注的食物（包括粉麫）中的霉菌毒素及除害劑殘餘含量，以保障食物安全。