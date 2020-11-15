除塵蟎吸塵機｜新式的吸塵機通常都附有很多不同吸塵頭，方便應付家屋不同情況的需要。很多人都會忽略床褥﹑枕頭上的塵蟎問題，但其實消委會早前也警告過，塵蟎可能就是每朝令你鼻敏感的原兇。因此特別推薦 5 款吸塵機，皆具有除塵蟎的的功能，或許能解決你經常眼痕或鼻敏感問題。

👇👇忽視塵蟎後果極嚴重 除塵蟎吸塵機點揀好？附5款推薦型號👇👇

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👇👇吸塵機以外 5 招防塵蟎方法👇👇

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吸塵機基本上是每個家庭都有的家機，新款的吸塵機越來越多功能，方便用家清潔家居，但你又是否知道如何清潔保養吸塵機呢？這直接影響到吸塵機的性能。另外，台灣室內環境品質學會研究發現，吸塵機使用時，會揚起室內灰塵，令PM10和PM2.5的濃度提升，誤用吸塵機會增加患肺病的風險，所以使用吸塵機前必須注意 4 點。

👇👇使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

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