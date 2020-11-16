周梓樂死因｜周父稱見兒夜出曾吩咐要小心　母庭上聽證垂淚

科大學生周梓樂去年11月倒臥將軍澳尚德邨停車場平台受傷，4日後不治。死因庭今早（16日）就其死展開研訊，梓樂父親供稱，兒子曾參加反修例遊行，當晚穿黑帽黑衫離家，但無說明原因及行蹤。由於當晚將軍澳區附近有示威者堵路，他擔心警方會放催淚彈或打人，有提醒兒子要小心。之後兒子的朋友拍門指梓樂出了事。周母在庭上聽到丈夫憶述梓樂在醫院搶救時，不禁落淚。

周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥將軍澳尚德停車場2樓平台，延至同月8日不治。

梓樂為家中獨子

梓樂父親周德明稱，他於1996年結婚，獨子梓樂翌年出生，事發時一家三口同住將軍澳富康花園。他透露兒子考完文憑試後，曾在理工大學上學約半年，但有感不適合而無繼續修讀，之後考入香港科技大學，主修電腦科學。

周父證供重點。(詳看下圖)

性格正面不急躁

周父指梓樂約6尺高，身體健康，無先天疾病，喜歡打籃球並會游泳。他形容兒子「好正面」，性格「比較靜啲，對朋友就比較活躍啲」，脾性不算急躁。周父續道，兒子對父母較沉默，但關係不差，會一同旅行及慶祝生日。

見兒子穿黑衣外出

周父稱梓樂曾參與反修例遊行。去年11月3日晚上約11時45分，他與太太看電視時，見梓樂背上黑色背包斟水，準備離家，當時梓樂身穿黑帽、黑色短袖上衣、深灰色短褲及黑波鞋。

知有堵路著兒小心

周父見狀詢問「咁夜重出去呀？」但梓樂無回應。周父表示，兒子無說明外出原因及行蹤，因當時有示威者在附近堵路，警方可能會射催淚彈，且新聞可見警察或會打人，故吩咐兒子小心。他補充，梓樂雖然無應聲，但當晚及前幾天神情均無異樣。

聆訊繼續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)