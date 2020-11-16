女櫥窗設計師涉藏鎅刀　前同事力證乃工作用具　官指證據不足罪脫

櫥窗女設計師去年11月清晨穿黑衣在旺角與西裝男糾纏，當日有網民號召聚集以支持理大的示威者，女設計師後遭警員拘捕，並被發現其背包內有鎅刀、剪刀、螺絲批、六角匙等，從而被控管有攻擊性武器罪。案件今（16日）在西九龍法院裁決。裁判官相信警員的供詞，惟認為控方未能排除被告因工作而帶備該些工具，裁定被告罪名不成立，當庭釋放。

女被告為蔡麗怡（30歲；櫥窗設計師），被控管有攻擊性武器罪，指她於2019年‪11月18日‬在‪旺角西洋菜南街及水渠街‬交界，管有攻擊性武器或其他適合作非法合途的工具、即1把鎅刀、1把剪刀、1支螺絲批、1支六角匙及1卷尼龍釣魚絲。

警見被告與西裝男糾纏但未理解原因

裁判官劉淑嫻裁決時稱，一名警員供稱當日清晨6時40分，在旺角巡邏時聽到有人大叫「警察，救命」，他趕至時發現身穿黑色衣裝的女被告正與一名西裝男互相拉扯，被告擺脫西裝男逃去；但遭西裝男扯下背包。警員在西洋菜南街及水渠街交界截停被告，並在被告背包發現魚絲、手套、口罩、防毒面具、膠紙、生理鹽水和繃帶等。劉官相信該警員的證供，但提到警員承認不知西裝男與被告的拉扯原因，事後亦無法尋回西裝男子了解事件。

前同事指當日原到旺角買膠板

被告的一名前同事亦有作供，並稱他與被告當時均為櫥窗設計時，為公司各分店設計櫥窗的陳列貨品、燈飾、廣告版等。

去年11月，被告與他經常被派到不同的分店設計櫥窗；當天被派到上環PMQ 分店工作，他早上8時半於在旺角始創中心附近吃早餐，然後就出發到新填地街的膠片公司買膠板；他之後收到上司指被告被捕，叫他不要上班，故當天無見到被告。

工作上會用鎅刀及六角匙等

同事又稱，因工作需要，他們會隨身帶備鎅刀及剪刀等工具，有時要固定公仔擺設底座亦會用上六角匙，吊起廣告物料則會用上魚絲等；他們亦會帶備手套、口罩、防毒面具、膠紙等，以便標示擺設品的位置、噴漆等，但他同意工作時不會用到生理鹽水和繃帶。

劉官認為前同事的證供亦合乎邏輯，認為他實話實說，又指法律上管有攻擊性武器罪名，並不涵蓋所有可以作非法用途的工具，控方必須證明涉案的物品是攻擊性武器、爆竊類工具（如百合匙、棍）或用作綑綁人身的工具。

官指被告行為惹人懷疑

惟劉官認為庭上針對被告的證供，並不屬於以上任何一個類別，被搜出的鎅刀、剪刀、螺絲批本質上有正常和普通用途，它們亦沒有被改裝，因此不屬於攻擊性武器。

至於生理鹽水和繃帶，及她面對警員時逃跑，行為惹人懷疑，但未能排除被告因被西裝男無故襲擊而逃跑；未能肯定她是畏罪潛逃，故認為不能排除被告身上的物品確實有合法用途的情況下，裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC 1176/20