安心出行App今供下載　不能隨時翻查個人行蹤　一文看清使用步驟

政府推出的「安心出行」應用程式今天（16日）供市民下載，市民到訪有參與計劃的場所可掃描二維碼，以紀錄出行地點和時間。

但用戶不能隨時翻查自己曾到訪過的地點，只要當有患者到訪相同地點，才會收到程式推送通知。《香港01》記者實地測試，使用程式掃描二維碼記錄進出場所，程序在一分鐘之內可完成。

第三波疫情嚴重的慈雲山中心，商場在其中三個門口設有「安心出行」二維碼。（盧翊銘攝）

市民可下載「安心出行」應用程式記錄出行，啟用後，按「進入」並允許使用手機拍照的權限，然後掃描場所展示的特定二維碼，或貼在的士車內側、附有車牌號碼的黃色牌子。離開時，在應用程式按「離開」，有關出行記錄會被加密並儲存在你的流動裝置內，出行記錄會在31天後自動刪除。

用戶可用程式報告確診或初步確診

確診新冠肺炎的用戶須在應用程式內，輸入一個由衞生防護中心提供的個人識別碼，即OTP的一次性密碼，按「報告確診或初步確診」上傳加密的出行記錄，以協助衞生防護中心進行流行病學調查。

曾與新冠肺炎患者到訪同一場所 才會收到通知

但用戶不能隨時翻查自己曾到訪過的地點，只要當有患者到訪相同地點，才會收到程式推送通知。通知內容包括與確診者一同到訪的場所和時間，以及健康建議，提醒用戶應採取適當的預防措施，並在有需要時求醫。

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