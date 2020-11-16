「安心出行」推行首天街市食肆未見二維碼　居民：所有地方應參與

政府推出的「安心出行」應用程式今日（16日）起供市民下載，可協助市民紀錄到訪過的地方。各區街市早前有多宗確診個案，其中在牛池灣街市未有張貼二維碼，職員亦指沒有參與計劃。 第三波疫情嚴重的慈雲山中心內，商場和圖書館均有參與計劃，惟早前曾連環爆發群組感染的多間食肆卻沒有加入計劃。

第三波疫情嚴重的慈雲山中心，商場在其中三個門口設有「安心出行」二維碼。（盧翊銘攝）

「安心出行」計劃首天，牛池灣街市沒有張貼二維碼，居民周小姐說，每周有三天會到街市買餸，她認為街市屬高危地點，應該張貼二維碼讓市民掃描。

慈雲山中心商場則有參與計劃，商場在其中三個門口設有二維碼，但曾爆發多宗群組感染的多間食肆，包括翠河餐廳和百匯軒等，以及慈雲山街市，卻沒有張貼二維碼，意味該些食肆都未有參加計劃。記者曾在商場視察10分鐘，發現無市民會掃描二維碼。

慈雲山中心商場有參與「安心出行」計劃，有群組感染的多間食肆則沒有張貼二維碼。（盧翊銘攝）

居民陳太表示，雖然有人關注應用程式的私隱問題，但為配合防疫會使用程式。她指，每日仍有新增個案，程式有助追蹤關連個案。她又指，長者使用程式有困難，「老一輩唔識用，點教老人家都好難明白」。

她認為，所有地方都應該設有二維碼，否則成效不大，「唔係淨係某啲地方有，某啲地方無。」她又說，食肆最應該參加計劃張貼二維碼，「周圍都高危，有人嘅地方就高危。」

居民陳太表示，所有地方都應該設有二維碼，否則成效不大。（盧翊銘攝）

居民黃先生認為，程式有助保障自己，亦都可以得知有否去過確診者到訪過的相關地點，今天會安裝程式。他指，政府如今推出應用程式已算稍遲，應該在第一波疫情時推出。

居民黃先生認為，政府如今推出應用程式稍遲，應該在第一波疫情時推出，阻止疫情發展嚴重。（盧翊銘攝）

市民未有使用二維碼

位於慈雲山中心內的公共圖書館亦設有二維碼，但10分鐘內18人進出圖書館，他們都沒有使用程式。

附近居民周先生早上到圖書館，他稱沒有聽過計劃，又指政府宣傳不足。他表示，參與計劃的地點和市民多才有效，「圖書館有做其他地方無做，成效唔大，做嚟無咩意思。」他認為使用程式步驟麻煩，「要周圍嘟，嘥時間」。

政府早前表示，有超過6,000個公私營場地，和1.8萬部的士參與「安心出行」計劃。