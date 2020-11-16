今日（11月16日）政府推出流動應用程式「安心出行」，供大眾市民下載，市民只要用App掃瞄參與計劃的場所二維碼，紀錄行縱。這個App能否完善紀錄市民行縱，讓市民做到完全放心？ 《香港01》數碼生活頻道記者以荃灣港鐵站為中心點，實試鄰近商場、戲院、政府機構、食肆等24個地點，測試能否順利找到QRcode（二維碼）記錄行縱，結果發現原來想做個盡責市民都容易......

「安心出行」計劃已有超過6 000個公私營場地率先參與，不過這些場地是不是市民日常生活中，都會去到的地方？《香港01》記者每去到一個地點，都會向該機構職員查詢，確認二維碼的位置及其公司機構有否參與計劃。👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻到底這些QR code是否隨處可見？即睇24個地點測試結果👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想不到不少的商場及各大連鎖的商店都未有參與，更加想不到的是App內是無法查找自己的行縱紀錄功能，說到底市民真的做到可以完善紀錄自己行縱？過程之中，記者實試過程中，未見有任何市民掃瞄「安心出行」的二維碼。相信推行多一段時間，計劃就會更加成熟，吸引更多市民下載App參與。不過使用「安心出行」App之前，要留意以下6項注意！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻使用前6大注意👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone👹👹👹

iPhone更新為iOS 14後，只要編輯主畫面加入美美的Widget小工具，就能輕易美化變成鬼滅之刃主題。首先，利用搜尋下載或者截圖取得鬼滅之刃的Wallpaper，或者角色圖片，以備用於加入Widget及Apps圖標。記者今次試用炎柱圖片，設定為主畫面及鎖定畫面的桌布。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必學3招主畫面排版秘技【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone