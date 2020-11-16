周梓樂死因｜周父稱兒未有表達對社會事件意見　無提遊行曾遇不快

科大學生周梓樂去年11月被發現躺在將軍澳尚德停車場二樓平台，4日後不治。死因庭今（16日）就其死因展開研訊，周父稱在兒子沒有向他表達對於社會事件的意見，亦無提及參與遊行時遇到不快事件，或遭受人身威脅。他指當晚梓樂友人通知他兒子出事時，指梓樂似中了催淚彈而墮樓。周父散庭後，表示對梓樂逝世感到痛心，但也要接受；希望是次研訊可找出真相，呼籲街坊提供更多資料。

周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

警方模型組按照肇事停車場，製作了一組模型，展示部份停車場以及二樓連接富康花園的天橋。A場停車場共有3層，由斜行的車路連接上落，其中一樓及二樓有高低層結構，有1米高的石躉圍住，只有二樓高層及二樓低層設行人路。

周梓樂父親周得明對兒子的死感到痛心，希望研訊能找出真相。(張浩維攝)

不知道二樓停車場有高低層

梓樂父親周德明在庭上指住模型示意，稱有時下雨便會行經停車場的天橋，而二樓的行人路可通尚德商場。惟他在梓樂出事之前，並不知道二樓有高低層。周父曾與兒子一起行過停車場，但主要是使用天橋。

梓樂未表達對社會事件的意見

周父指，梓樂沒有向他表達對於社會事件的意見，無提及參與遊行時遇到不快事件，或者遭受人身威脅。他補充，當日因有警察夫婦在附近辦婚宴而爆發警民衝突。早前區內發生警民衝突時，梓樂亦曾有外出，但周父不清楚其去向，也無問及詳情，他有時會收到梓樂的訊息稱正在回家。

周父庭上證供主要重點。(詳看下圖)

+ 8 + 8 + 8

友人拍門稱梓樂疑中催淚彈

梓樂的友人凌晨上門找周父時，稱梓樂似因中了催淚彈，由三樓跌落二樓。周父道：「當時只有一個諗法，就係盡快去醫院。」並無詢問催淚彈之事。他在醫院從義務律師助理取回梓樂的iPhone手機，印象中手機已熄掉。

研訊主任展示當晚的閉路電視鏡頭截圖，周父認出梓樂從富康花園，行往富康花園商場，再現身尚德停車場。

停車場閉路電視運作正常

管理停車場的職員黃偉倫在書面供詞指，A場停車場共有35個閉路電視鏡頭，他事後應警方要求提供錄影片段。除了地下某一鏡頭失靈外，其餘鏡頭運作正常。

周父作供完畢後，在庭外感謝通知消防員及急救員搶救梓樂的街坊，並表示尚德停車場及街坊可提供更多資料。他又坦言未有心理準備受訪，重申希望街坊幫忙。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)