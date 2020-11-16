張祺忠涉殺妻｜遭控方指崩口人忌崩口碗　張稱不覺得自己廢

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，自辯的張祺忠開始接受控方盤問。控方指「崩口人忌崩口碗」，惟妻子在財政上依靠他，因此張被妻子罵「廢」、「靠你揸兜都得啦」等時，未有傷害其自尊。張否認，指不覺得自已「廢」，但遭他人如此責備，也會感不快。此外，張供稱遭妻子罵「仆街」，控方庭上則指該詞非粗口，只是俗語。張庭上強調，被妻子如此罵「仆街」時，感到侮辱。

控方指張崩口人忌崩口碗

控方盤問時引用俗語指被告張祺忠(56歲)「崩口人忌崩口碗」，質疑雖然他的妻子陳慧文(53歲)曾罵他「靠你揸兜都得啦」，惟她在財政上是依靠張的，因此妻子的說話並不會傷害張的自尊。

指妻將買樓成功說成自己功勞

張回應指，妻子非財政上依靠他，又解釋在買樓、出租物業等事情上，和妻子一同作決定。妻子罵他「靠你揸兜都得啦」，把買樓和收租一事都講成為她的功勞，抺殺張花費的時間和心機，張指因此覺得受傷害。

張祺忠自辯透露與妻相處的感受。(詳看下圖)

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被責罵廢及仆街會不開心

對於被妻子罵「廢」，張庭上稱不認為自己「廢」，但他強調不想被他人如此責罵。當被人指「廢」時，他會不開心。

此外，張上週五自辯時提及，妻子認為他工作多，問「點解叫你Dean升你級？」被告回應指此方法不可行，妻子便以「仆街」罵他。

控方指仆街只是日常用語

控方今盤問時指，「仆街」一詞只係香港日常用語，張回應指，要視乎情況，而妻子當時的情況使用「仆街」一詞，他認為是侮辱。惟控方續指，「仆街」非粗口，只是俗語。張回應指不知如何就粗口下定義，但指若中小學生在校內講該詞，肯定會被記過。

覺向妻發怒也改變不了

控方問及，張有否要求妻子，勿再講侮辱的說話，張指他未有直接向妻子開口，但會因此發怒，認為對方會可看得出。惟他在盤問時承認，他一向的做法是「等件事過左就完」，未有考慮方法，正視問題。

控方又質疑，張已習慣妻子「指指點點」，張回應指非習慣，只是覺發怒後也改變不了情況。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

案件編號：HCCC292/2019