張祺忠涉殺妻｜不想揼妻落海移屍辦公室　張扮搵妻卻裝不出焦慮

港大機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案續審，張今(16日)續在高等法院自辯。他稱為了不讓殺妻事件曝光，多番移動收藏妻子屍體的行李篋，又曾自製木箱更移屍至其辦公室，因為不想把其妻揼落海或垃圾站。當時其加上家人均紛紛在找其妻，他亦要「扮一齊搵」，直言「好辛苦」，又裝不出焦慮的神態。他亦深明早晚會被人發現，只是「過得一日得一日」。

殺妻後未有計劃 屍放露台

被告張祺忠（56歲）供稱，於2018年8月17日凌晨殺死妻子陳慧文(53歲)後，曾把屍體放入一個藍色行李篋。為了不想他人得知其妻已死，他早上向陳的胞妹說：「你家姐好似出咗街喎。」

他同日早上開車接載兒子上班，再返回住所。當時住所已空無一人。張從藍色行李篋取出妻子屍體，並把屍體放到另一個綠色行李篋，繼而把綠色行李篋放在露台，並指當時未有計劃，只是「見步行步」。

買白色木板自製木箱藏屍

因當時是夏天，屍體會很快出異味，張於是於8月18日是木材店，買了8塊白色木板，在住所製作木箱。他把該行李篋放入木箱。他把木箱繼續放在露台數天，再把木箱放在居住樓層的大堂某角落。此外，為了製造妻子離家出走的假象，張扔掉妻子的鞋子和護照。

張祺忠講述處理屍體的經過。(詳看下圖)

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警方搜查前把屍體移去辦公室

他續指，他和女兒向警方報案稱妻子失蹤。警方於8月21日到港大偉倫堂搜查，他遂把木箱搬至黃克競樓的辦公室。被問及為何要把屍體搬至辦公室，他庭上激動表示：「唔想揼咗佢，唔可以揼落海，或揼去垃圾站。」在旁的懲教署職員庭上向他遞上紙巾，讓他拭淚。

張又指之後再買多塊木板，以準備警方就木箱一事查問時，可向對方展示新買的木板，並訛稱木箱已拆掉。

扮唔到焦急的神態

他又形容，在該些日子「好辛苦」，因為子女和妻子胞妹不停想找妻子，「我（被告）自己要扮一齊搵，又扮唔到焦急既神態出嚟。」同時，他又知道推木箱會被閉路電視拍下，張說：「好快畀人知，過得一日得一日。」警方最終於同月28日，在其辦公室發現妻子的屍體。

若當晚搵到拖鞋 事件不會發生

張稱自被捕遇柙後多番回想事件，並說：「我搵拖鞋時，如果係搵到拖鞋，而唔係攞電線，事情就不會發生。」他在庭上談及此處，聲音哽咽。張今在庭上又指，為了逃避而在事件中講大話，向家人撒謊，是背棄他人對自己的信任，因此感到羞恥。

他於上週五作供時供稱，在妻子口角後，原本想在床下取出拖鞋，然後離開房間。惟他摸到電線，最終以電線箍妻子的頸。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

案件編號：HCCC292/2019

張祺忠自辯時透露案發的經過。(詳看下圖)