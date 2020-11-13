張祺忠涉殺妻｜為妻送橙汁換來連番責罵　張被踢落床後電線箍妻頸

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，張繼續自辯並講述事發一晚的經過。他指，案發前兒子與妻子廁板問題鬧不快，繼而發生妻子與女兒因清潔廁所問題大吵，女兒深夜離家。張睡前之為妻送上橙汁，妻嫌味道不同，繼而又爆發新一輪指罵，更斥張：「你點做老豆架你？」當晚張更被妻「踢落床」，張稱他打算離開房間欲取出拖鞋時，卻意外摸到電線，隨即用它箍向妻的頸，之後不知發生了何時，至他恢復意識時，妻子已死去。

兒子不滿廁板被換 朱古力醬擠馬桶

被告張祺忠(56歲)供稱，他與妻子陳慧文(53歲)共有5個物業，為要把其中一物業出租，案發前他按妻子指示，把出租物業的廁所板，與兒子房間廁所板對調。兒子卻不滿要他使用他人用過的廁所板，並與母親爭執，又用膠紙把妻子和女兒使用的馬桶包裹，再把朱古力醬擠在馬桶上。

女兒要母清理惹爭執

於2018年8月16日，張需接見申請入住偉倫堂的學生。該晚，妻子胞妹和其女兒到被告的偉倫堂住所留宿。惟張的女兒於晚上約10時返家後，要母親清理廁所。惟妻子認為「唔關佢事」，然後入房關門。女兒用掠衣架撞門，之後在房門打開後，把膠條掟入房內。女兒繼而入房，拉著母親著她清理廁所。

被告講述案發當晚的經過。(詳看下圖)

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為妻送橙汁卻被嫌變味

女兒在當晚離開單位，張和妻子則返回房間，各自坐在床邊看電腦和手機。在準備入睡前，張為妻子送上橙汁，惟妻子飲後指橙汁變味，並錄音要求稍後到超市退貨。惟張聽罷大怒，指女兒知家中的橙汁已喝光，遂買了另一隻牌子的橙汁。

遭妻罵：無我你邊有咁多間屋

張又指責妻子剛趕走女兒，「係咪想鬧到佢以後唔番黎？」卻反遭妻子斥責，指張剛才未有制止女兒，並罵說：「你點做老豆架你？」

兩人之後再爭論廁所問題，張指責妻子未有清理廁所，妻子反駁廁所的問題非她造成，之後聲言：「屋企既野我唔理，我走啦。」惟她之後又指：「無我，你邊有咁多間屋。」

找拖鞋卻發現電線

張強調，使用其薪金證明才可申請按揭，妻子回應：「打份工好叻咩，旨意你.....靠你揸兜都得啦。」妻子之後喊：「走啦你」，並把張「踢落床」。他庭上指，和妻子結婚多年，對方從未對他使用暴力。

張打算離開房間，並伸手入床底打算取出拖鞋，卻摸到電線。他當時心想：「你咁多野講呀啦。」然後手持電線上床，惟背向他的妻子仍謂：「叫你走呀，番上嚟做乜呀？」張大怒，便用電線從後箍妻子的頸，他不知之後發生何事。

對妻是否曾反抗亦毫無印象

張稱至他回復記憶時，妻子已整個身體「冧左落嚟」，雙眼閉合，他則手持電線的兩端，同時電線在妻子頸後已打結。張指，妻子是否曾反抗等，都無印象。

他直言因「整死咗人」而大驚，並感無地自容，不欲他人得知，打算收藏屍體。張最終把妻子的屍體放入行李篋，再把行李篋放回兒子的房間外。他返回自己的房間，坐在床上半睡半醒，直至翌日早上。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

案件編號：HCCC292/2019

控方案情指案件被揭發經過。(詳看下圖)