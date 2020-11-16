安心出行｜資科辦逐點反駁程式權限問題　指目的旨在順利運作

本港新冠肺炎疫情持續，政府推出的「安心出行」流動應用程式，於今日（16日）起提供給市民下載。然而應用程式推出首日，坊間對此抱有疑慮，如不解應用程式使用多個手機權限的原因。

政府資訊科技總監辦公室解釋，由於應用程式需掃描二維碼及的士車牌，分析照片中的文字形象及儲存，亦需與衞生防護中心的資料比較，因此涉及相機、儲存空間、網絡存取、Wi-Fi連線等有關權限。

慈雲山公共圖書館設有二維碼，進出圖書館的市民都沒有使用程式。（盧翊銘攝）

應用程式需掃瞄照片 以轉化文字檔案儲存

政府資訊科技總監辦公室指，「安心出行」透過掃描場所的二維碼，或的士車門內的車牌號碼牌，幫助市民記錄進出場所的日期與時間。應用程式需要使用手機的相機功能用作掃描，完成流程後，出行記錄資料均存於手機的儲存空間；包括場地的名稱、地址、的士車牌號碼、到訪日期、抵達及離開的時間等，因此流動應用程式需要相機及儲存空間相關權限。

資科辦續指，的士車牌掃描運用雲端光學字元辨識（Optical Character Recognition, OCR）技術，把照片中的文字影像，轉化為文字檔案儲存。其後，應用程式便會把相關照片即時刪除，用戶的出行記錄，亦會在存放手機達31天後自動刪除。因此流動應用程式需要網絡存取、Wi-Fi連線、媒體及檔案相關權限，以保障用戶私隱。

定時下載疫情資料 與用戶出行記錄作對比

資科辦又指，衞生防護中心一直開放確診者曾到訪的場所資料。應用程式需使用手機的上網功能，將資料定時下載，與用戶的出行記錄作對比，以便向用戶自動發出通知提醒。因此，應用程式需要網絡存取、Wi-Fi連線、容許程式可以在背景執行及發出通知的相關權限。

此外，應用程式亦會進行檢查（需要"device & app history"下的"retrieve running apps"權限），以確定上次下載的資料，已完成及確保取得正確的版本。

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資科辦︰Android和iOS版本完全一致

資科辦發言人強調，了解市民對私隱的重視，以及對應用程式使用權限的關注，在設計「安心出行」時亦以保障個人私隱為原則，在Android和iOS版本上的程式設計完全一致。

發言人稱，應用程式已使用最少的手機權限，所需權限目的令應用程式順利運作，同時通過Google和Apple的相關代碼審查。發言人亦指，會繼續努力向公眾解說，並呼籲更多市民使用該應用程式，以助減低病毒擴散的風險。