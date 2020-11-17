兩提私人檢控均被撤銷　許智峯指律政司黑箱作業　求司法覆核

民主黨成員許智峯早前就去年11月西灣河警員開槍案，及去年10月的士在深水埗撞向示威者案提出私人檢控，惟律政司介入後撤銷案件。許智峯稱不滿律政司無公開證供，黑箱作業，今（17日）到高等法院提出司法覆核，並指兩案中的被告已有犯罪行為及意圖，認為律政司錯誤地應用法律，未能履行其憲制責任。

認為律政司未恰當地審視法律原則

入稟狀指，律政司未能恰當地審視兩案的案情及相關法律原則，包括涉案警員非法開槍，令事主受傷，以及涉案的士司機開車撞向人群，必然知道此舉會引致他人受傷。入稟狀指，根據證人供詞、新聞報道等資料，認為兩案原本的被告已有犯罪意圖及行為，已分別犯下有意圖而射擊罪及危險駕駛罪。

認為律政司錯誤應用法律

入稟狀續指，雖然律政司有權作出檢控決定，但律政司明顯錯誤地應用法律，案中已有足夠證據證明控方案情，申請人認為律政司未能履行其憲法責任，其撤控決定屬非法。

不公開證據黑箱作業

許智峯在入稟後向傳媒表示，律政司的介入及撤控不合理，所有證據不公開及黑箱作業，稱要對警暴追究到底，亦要為事件中受傷的年輕人及家屬爭取公義。不過，他也難評勝訴，因案件無先例可依。

案件編號：HCAL2270/2020