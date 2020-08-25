許智峯私人檢控被律政司介入撤控　林鄭：「政治干預」指控不公

民主黨立法會議員許智峯提出兩宗私人檢控案件，分別檢控西灣河警員開槍案及深水埗的士司機涉撞人案，但兩案都被律政司介入並撤銷控罪。港大法律學院首席講師張達明今早（25日）指，法庭無法不接受律政司的要求，而外間不知道案件的證據是否足夠，加上律政司無披露外間法律意見，令人難以信服決定是基於證據。 行政長官林鄭月娥今早回應事件指，檢控是律政司的工作，她無法具體評論，但指控律政司「政治干預」完全不公平、不恰當，屬否定及不尊重本港的司法制度。

民主黨立法會議員許智峯提出兩宗私人檢控案件，分別檢控西灣河警員開槍案及深水埗的士司機涉撞人案，但兩案都被律政司介入並撤銷控罪。

張達明在電台節目表示，法庭無法不接受律政司的要求，但因為外間不知道相關證據是否足夠，故律政司決策過程是否公正客觀，以及沒有政治考慮相當重要。不過他指，由於律政司並無披露外間法律意見，令人難以信服該決定是基於證據。

張達明解釋，事件很難令人不聯想刑事檢控專員梁卓然早前請辭時，曾發出內部電郵，透露他與律政司司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上觀點不一的事件。他質疑，檢控決定是否已改由專門於民事案件的資深大律師鄭若驊負責。

林鄭今早出席行政會議前見記者，她回應提問時只表示不能講太多細節，因為檢控是律政司的工作。她強調，質疑律政司作「政治干預」並不應該，完全不公平及不恰當，是否定、不尊重本港的司法制度。