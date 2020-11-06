中大二號橋衝突｜警察4職方協會去信段崇智　再促回應公開信內容

去年11月12日中大二號橋衝突快將一周年。警察評議會職方協會今日(6日)向中文大學校長段崇智發出公開信，再次要求段祟智回應協會去年提出的疑問，並指責其去年所發表的失實言論；又暗示段祟智作為「香港再出發大聯盟」的共同發起人之一，但卻未能檢視自己所犯下過失、勇於承擔責任以及對大眾有所交代，希望段崇智以回覆公開信為始，給大眾一個坦承交代。中大稱對此沒有回應。 另外，中大學生會聯同八間書院學生會舉行「中大保衛戰」相片展覽及街站，中文大學校方於前日(4日)向學生會要求刪除活動的宣傳海報，指海報中的旗幟涉及寫有「光復香港，時代革命」，以及有中大校長段崇智及前校長沈祖堯的肖像。

去年11月12日晚，警方與學生徹夜在中大二號橋附近對峙，校長段崇智（左二）欲與指揮官交涉不果，被防暴警警告馬上離開，警員及後發射催淚彈。他在眾人護送下離開。（資料圖片／曾梓洋攝）

警察評議會職方協會就去年公開信未有得到段崇智回覆，今日(6日)再次發出公開信向段崇智作出追問。協會指，段崇智較早前成為香港再出發大聯盟的共同發起人之一，本值得高度表揚，唯去年反修例成事中發表失實高論，加上過去一年多未就協會之公開信回應過一言半語，認為段崇智應先以回覆公開信為始，以給社會大眾一個坦承交代。「俗語有謂有心不怕遲，由於我們仍熱切盼望得到閣下的回覆，故 特意再次致函段校長，希望閣下可以回應我們的關注及釋除社會各界的疑慮。」

促就失實言論還受「傷害的人」公道

公開信指，去年「黑暴」肆虐期間，警察不斷被別有用心的人造謠抹黑，「一名男子日前在法庭上承認曾造謠散播『新屋嶺性侵』謊言以煽惑他人 參與非法集結並被裁定罪成，而當日曾公開自稱遭受『警察性暴力』的女學生在警方多番主動聯絡及呼籲其提供資料供調查下，從未交出任何具體的證據或詳情」，認為其目的旨在污衊警方及煽動仇恨情緒。信中指出，「造謠者口中一個接一個的謊言陸續被揭穿、戳破，請問段校長會否就閣下當日的失實言論，給社會大眾一個明確的交代，還被閣下言論所傷害的人一個公道呢？」

指「中大二號橋事件」與段公開信有因果關係

協會又提到去年「中大二號橋事件」，於段崇智發出公開信後不久發生，「，校園淪為製造汽 油彈和其他武器的兵工廠，中大在市民眼中正式成為個別學生口中的暴大，」，「不禁令人聯想到閣下的公開信與二號橋事件的因果關係」，更質疑段崇智的聲援成示威者及後採取更激進行動的誘因，反問段崇智是否「要為香港被推向萬劫不復的邊緣」負上部分責任。

學生會辦「中大保衛戰」展覽 校方：有權行禁

另外，中大學生會聯同八間書院學生會將於11月11日舉行的「中大保衛戰」相片展覽及街站。而中文大學校方於前日(4日)向學生會要求刪除活動的宣傳海報，指海報中的旗幟涉及寫有「光復香港，時代革命」，以及有中大校長段崇智及前校長沈祖堯的肖像。中文大學亦作出聲明，指大學非常關注展覽的宣傳，提醒學生不要以身試法，又重申絕不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，校方亦有權行禁上不合規的活動。