年宵｜支聯會投得3攤位延至傍晚才獲簽約　食環署：需核實資料

食物及環境衞生署公布，維園農曆年宵市場攤位公開競投首日，共有114個濕貨攤位經競投後租出，成交價由5,440元至31,000元不等，平均競投價約為9,880元。 支聯會秘書蔡耀昌今（17日）投得3個年宵濕貨攤位，但食環署未有即時與他簽約。蔡表示，署方稱為了檢視支聯會過去做年宵攤位時有否違規，但方沒對其他投標者作同類檢視，質疑事件屬政治打壓。食環署回覆稱，今天有3個攤檔需就其參與競投的條件進一步核實資料，已與投得攤位的人士簽訂特許協議。

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食環署公布，維園農曆年宵市場攤位公開競投首日，共有114個濕貨攤位經競投後租出，成交價由5,440元至31,000元不等，平均競投價約為9,880元，總成交額為約120萬元。 其餘55個濕貨攤位將於明日（18日）上午9時起公開競投。

食環署原定明日下午與支聯會會晤

支聯會表示，今天以底價投得維園年宵1號和2號濕貨攤位，以及8號攤位。投標後，食環署表示需要核實資料，未能辦理簽約手續，安排明日下午4時會晤，通知相關安排。支聯會秘書蔡耀昌於下午2時許接獲簽約通知，並於今日傍晚正式簽約。

蔡耀昌引述食環署解釋，稱署方早前未安排他簽約，是為了檢視支聯會過去做年宵攤位時有否違規，以及繳交競投費用有否問題。蔡說，署方沒對其他投標者作同類檢視，質疑事件屬政治打壓，批評北京的政治紅線越收越緊。

▼支聯會今年維園年宵攤位情況▼

蔡耀昌又稱，過去多年來支聯會以合法和合理的方式做事，營運攤檔都沒問題，但仍認為當局未來有可能取消他們的經營資格。被問到會否繼續出售「自由花」，他說產品名稱未定，但希望在賣花過程傳遞信息。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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食環署回覆事件表示，根據《2021年宵市場攤位競投公告》第9段，其中3個攤檔需就其參與競投的條件進一步核實資料，故今早未能與投得攤位的人士進行相關手續。食環署現已經完成相關核實程序，並已與投得攤位的人士簽訂特許協議。