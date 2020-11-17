年宵｜維園攤位競投冷淡　大部分底價成交　政府：疫情惡化或取消

明年農曆年宵市場將在2月初舉行，維園年宵濕貨攤位今(17日)起一連兩天進行公開競投，政府早前宣布，受疫情影響，今屆年宵不設乾貨及快餐檔。首天競投反應冷淡，上午時段有近百人入場，但大部分攤位均以底價成交，暫時叫價最高為1萬元，由「桃花大王」劉海濤成功投得。 他預期，受疫情影響，港人今年未能外遊，會行年宵市場度歲，或利好市道。食環署指，倘疫情急速惡化，在極端情況下會取消年宵。

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今年會場特設防疫安排，場內設有隔板，分開最多4人一組就座。上午時段合共競投60個攤位，有近百人出席，惟反應冷淡，大部分攤檔以底價5440元成交，更有三分之一攤檔無人叫價要收回。

「桃花大王」劉海濤表示，受疫情影響，港人今年未能外遊，預期會留港過年，「相信會行年宵轉運」，遂看好市道，「生意應該比舊年、前年好」。(梁鵬威攝)

上午時段最高成交價為1萬元，由年宵常客「桃花大王」劉海濤投得。他表示，受疫情影響，港人今年未能外遊，預期會留港過年，「相信會行年宵轉運。」遂看好市道，「生意應該比舊年、前年好。」他又指，來年攤位底價下調，「以前都要5、6萬先投到(心儀攤檔)。」

桃花大王：年花不會加價

他指今年成本較低，遂能增加擺檔規模，目標是於維園擺設合共22檔。他又指，今年是閏年，加上天氣炎熱，桃花提早收成，又自言其自家桃花「種得靚」，但預期不會加價，暫定桃花售價與去年相若，「經濟差嘛，香港人要幫返香港人，大家開開心心過年就好。」



被問及會否擔心年宵因疫情變化需要腰斬，他指，現時只能望天打卦，但相信明年新年前疫情應好轉，故不太擔心「無得做」。



另一花商陳先生則指，疫情影響下，擔心生意不似預期，遂持觀望態度，再作打算，亦預期年花需要減價3成促銷。他又指，維園攤檔底價過高，「調低到三千幾蚊就差唔多。」

今年競投會場特設防疫安排，場內設有隔板，分開最多4人一組就座。(梁鵬威攝)

食環署高級總監凌美寶接受傳媒訪問時表示，今早有大約100人入場，截至上午11時，仍有16個攤位未有人競投，相信是反映競投者對未來市況的評估，遂偏向保守。她又提到，倘疫情急速惡化，在極端情況下，不排除會調整年宵市場規模、暫停、甚至取消。

凌美寶又稱，如疫情急速惡化，在極端情況下，會調整年宵市場的規模、暫停、甚至取消。