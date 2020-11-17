年宵｜支聯會投得3維園檔攤遭拒簽約　食環署數小時後轉軚開綠燈

農曆年宵市場將在明年2月初舉行，但不設乾貨及熟食檔攤。維園年宵濕貨攤位今日(17日)進行公開競投，連續30年於維園擺檔的支聯會亦有參與競投，計劃出售「自由花」。不過，秘書蔡耀昌表示，雖然成功以底價投得3個濕貨攤位，但未能如常辦理簽約手續，更指食環署邀約明日「會面商談」，未有透露原因，他質疑涉及政治審查。 食環署現場代表則指，需要索取更資料，又稱過往亦曾否決攤位申請，包括抵觸特許協議條例，但未有解釋是次原因。 不過，事隔數小時後，事件出現轉機，支聯會表示接獲食環署通知，對方稱已核實資料，並相約今午稍後時間簽約。

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明年維園農曆年宵市場，將於明年2月6日至12日清晨舉行，食環署今日起一連兩日作公開競投，首天競投包括120個濕貨攤位，底價為5440元。

支聯會秘書蔡耀昌表示，自90年起，已連續30年於維園年宵擺檔，今年支聯會如常參與競投，並成功以底價投得近天后的3個檔口。不過，競投完成後，食環署代表向他表示收到上司通知，需要「重新考慮其申請」，並邀約明天會面商討。

蔡：支聯會無違規往績

蔡耀昌續指，曾追問未能即場辦理手續原因，但對方表明「冇嘢可以透露。」他指，有理由相信針對其個人或組織。他指，倘當局以政治原因阻撓，支聯會將予以強烈不滿。他又表明，今年只允許擺賣濕貨，支聯會將售賣「自由花」，批評當局未知悉貨品內容，便出手阻撓，他又指，過往亦無違規往績。

被問到是否與內地學者批評支聯會、或與《國安法》有關，他則強調，支聯會是合法組織，所辦活動全部合法，包括六四集會。根據《基本法》規定，港人擁有言論及集會自由，「見唔到我哋嘅工作有咩問題。」質疑今次事件是政治審查。他又稱，支聯會帳目全部公開，主要靠市民捐款，認為將支聯會扣連外國勢力是無理指控。他直言，最近一連串事情，令一國兩制面臨大挑戰，他將無畏無懼面對。

食環署代表：需要多啲資料

食環署高級總監（行動）1凌美寶接受傳媒訪問時表示，需要了解支聯會申請檔攤的狀況再作決定。被追問需要索閲甚麼資料，或是否涉及政治打壓，她僅多次重申，「我哋需要多啲資料」。她又稱，過往亦曾否決攤位申請，包括抵觸特許協議條例，但未有解釋是次原因。

事隔數小時後，支聯會指已收到食環署通知，稱經核實資料後，決定會和蔡耀昌簽約。