新冠肺炎｜疫下留家困獸鬥　調查：7成精神病患感被批評、敵視等

新冠肺炎疫情反覆，港人精神緊張。有精神健康綜合社區中心聯同港大進行了一項調查，以了解疫情期間，照顧者的高情緒表達，包括批評、敵視、情感過度投入三種行為，對精神病患者的影響。結果發現，約7成受訪患者感到高情緒表達，較以往調查約三成的數字大增。負責團隊相信與疫情下留家時間提升，雙方易生摩擦有關，建議政府加強家庭支援，長遠增加暫宿服務供應。

香港明愛轄下兩間精神健康綜日合社區中心 – 明愛樂晴軒(北區)、明愛全樂軒 (荃灣)，聯同香港大學社會工作及社會行政學系於今年8至10月份進行調查，以電話形式訪問了303名分別患有精神病患者，女性佔多數，約74%。按病情劃分，抑鬱症、輕鬱症佔39.27%；思覺失調佔17.82%；焦慮症、強迫症佔10.23%。

香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文解釋，高情緒表達（High EE）包括批評、敵視、情感過度投入三大因素，故調查就照顧者以上三種行為作出分析，以了解對患者的影響。

調查結果發現，精神病患感受到高情緒表達的比例高達71.62%。（資料圖片）

結果發現，高情緒表達的比例高達71.62%，高於以往研究的32.7％。在不同關係中，視「朋友或其他人」為照顧者的高情緒表達比例最高，達86.36%，其次便是「伴侶」，比例為74.75%。

情況值得關注 外國有研究指思覺失調因而復發率高約４倍

吳認為，情況值得關注，亦相信與疫情下留家時間提升有關，加上香港普遍住宅較狹窄，令家庭關係增添緊張性。對於病患的影響，他指過去不少外國研究亦指出，高情緒表達家庭的思覺失調病患短期復發率，比起正常家庭，一年高出約4倍。

任管理層父母留家期間對家人態度嚴厲 令患者感壓力大

明愛全樂軒高級督導主任黃敏信分享，有患者父母任職管理層，對家人態度嚴厲，令患者感到很大壓力，「喺一個經常被批評的環境，感到抖唔到氣」，亦令病情容易復發。他又指，疫情下部分人或面對失業問題，建議照顧者亦放鬆一點，互相支持。

明愛樂晴軒高級督導主任卓素珊表示，今年中心接獲的求助數目，較去年同期增約兩成。她指，中心服務早前因疫情暫停，患者較長時間留家，與照顧者易生磨擦。她認為，不應將高情緒表達源頭歸咎於患者，或照顧者任何一方，更應加強關注兩者之間的互動。研究團隊又建議，應為有需要人士提供短暫私人空間，如增加暫宿服務供應。